حمو بيكا: أنا بدعم منى زكي وأحمد حلمي .. وياريت تبطلوا شائعات

وجّه مؤدي المهرجانات حمو بيكا رسالة دعم للفنانة منى زكي وذلك دعما لها بعد الجدال الذي أثر حولها الفترة الأخيرة بسبب فيلم أصحاب ولا أعز.

و كتب حمو بيكا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : للمرة المليون .. بوست مفبرك بأسمي وجرايد تنشر بدون التأكد من صحة الكلام المنتشر ، بخصوص البوست المنتشر عن لساني (اني قولت هروح النقابة يوم الخميس بملابس داخلية).



و استكمل : الكلام ده مصدرش مني نهائي ولا صدر في بوست او استوري او لايف علي صفحاتي الرسمية.. كفاية كذب وتضليل وتشويه لاسمي.. مش كل حاجة تنتشر تلزقوا اسم حمو بيكا فيها .



و تابع : وأنا بدعم الفنانة والنجمة الكبيرة "مني زكي "والنجم "احمد حلمي" وانا ضد الحملة الشنيعة اللي معموله عليهم دي ،انتم نجوم كبار وياما اسعدتونا بتمثيلكم الجميل ،وياريت تبطلوا تصدقوا الاشاعات وتاخدوا الكلام من علي لسانا ومن علي صفحاتي الرسمية.

وعلي جانب آخر يُحيى كل من مؤدييّ المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال وحمو بيكا حفلا غنائيا بالسعودية يوم 28 من الشهر الجارى.

واستمر مؤدي المهرجانات حمو بيكا في الهجوم على المطرب عمر كمال ، وذلك عقب طرحهما مؤخرا أغنية مستفزة.

وقال حمو بيكا في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على إنستجرام :" أنا عملت لعمر كمال بلوك من عندي ؛ ونزلت دلوقتي الأغنية مع نور التوت والشخصية التالتة دي".

وأضاف حمو بيكا: أنت بقيت تشوف نفسك على الناس وانا بقى مش الناس دي، أنا السبب في نجاحك بعد ربنا وأول واحد خليتك تغني".