الحماية المدنية تجري عمليات التبريد في عقار عمارات رامو بمدينة نصر |صور

تباشر الحماية المدنية في القاهرة، عمليات التبريد داخل عقار اندلعت فيه النيران بمنطقة عمارات رامو بالقرب من مول سيتي ستارز بمدينة نصر، لتجنب تجدد اشتعال النيران.

ونجحت قوات الحماية المدنية في القاهرة، في السيطرة على حريق إندلع في عقار بمنطقة عمارات رامو بالقرب من مول سيتي ستارز بمدينة نصر.

وباشرت الحماية المدنية في القاهرة جهودها للسيطرة على الحريق الذي اندلع في عقار خلف مول سيتي ستارز بعمارات رامو بمدينة نصر.

تلقت شرطة النجدة في القاهرة، بلاغًا يفيد باندلاع النيران في محل وشقق داخل عقار بمنطقة عمارات رامو بمدينة نصر.

وعلى الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء إلي موقع الحريق.

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