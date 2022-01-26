عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الحماية المدنية تجري عمليات التبريد في عقار عمارات رامو بمدينة نصر |صور

حريق عقار مدينة نصر
حريق عقار مدينة نصر

تباشر الحماية المدنية في القاهرة، عمليات التبريد داخل عقار اندلعت فيه النيران بمنطقة عمارات رامو بالقرب من مول سيتي ستارز بمدينة نصر، لتجنب تجدد اشتعال النيران.

ونجحت قوات الحماية المدنية في القاهرة، في السيطرة على حريق إندلع في عقار بمنطقة عمارات رامو بالقرب من مول سيتي ستارز بمدينة نصر.

وباشرت الحماية المدنية في القاهرة جهودها للسيطرة على الحريق الذي اندلع في عقار خلف مول سيتي ستارز بعمارات رامو بمدينة نصر.

تلقت شرطة النجدة في القاهرة، بلاغًا يفيد باندلاع النيران في محل وشقق داخل عقار بمنطقة عمارات رامو بمدينة نصر.

وعلى الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء إلي موقع الحريق.

b9adf288-a456-46bd-a71a-fd69eb4c91cc - Copy (2)
b9adf288-a456-46bd-a71a-fd69eb4c91cc - Copy (2)
19046573-5389-49a9-a528-615076f313df - Copy (2)
19046573-5389-49a9-a528-615076f313df - Copy (2)
19046573-5389-49a9-a528-615076f313df - Copy
19046573-5389-49a9-a528-615076f313df - Copy
19046573-5389-49a9-a528-615076f313df
19046573-5389-49a9-a528-615076f313df
5e612bf7-9059-47c0-961a-e4abc9e078ef - Copy (2)
5e612bf7-9059-47c0-961a-e4abc9e078ef - Copy (2)
5e612bf7-9059-47c0-961a-e4abc9e078ef - Copy
5e612bf7-9059-47c0-961a-e4abc9e078ef - Copy
1a9eae68-640b-40db-9d6c-2e914342f33a - Copy
1a9eae68-640b-40db-9d6c-2e914342f33a - Copy
0c4f013a-49ec-4911-b52f-6673ea880a92 - Copy
0c4f013a-49ec-4911-b52f-6673ea880a92 - Copy
0c4f013a-49ec-4911-b52f-6673ea880a92
0c4f013a-49ec-4911-b52f-6673ea880a92
الحماية المدنية السيطرة على حريق مدينة نصر قوات الحماية المدنية شرطة النجدة مول سيتي ستارز سيتي ستارز عمارات رامو

موضوعات متعلقة

إخماد حريق عقار عمارات رامو .. الحماية المدنية تنقذ مدينة نصر من كارثة|صور

محل ملابس وشقق.. اللقطات الأولى لـ حريق عقار مدينة نصر | فيديو وصور

الرقابة الإدارية تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ53

شركاء في حماية الوطن.. الرقابة الإدارية تهنئ الشعب المصري بالعام الجديد

العدل تهنئ الداخلية على منظومة مراكز الاصلاح والتأهيل

نسختان من موقع الرقابة الإدارية باللغتين الإنجليزية والفرنسية

وزير الداخلية يصدر قرارا بإنشاء 6 مراكز للإصلاح والتأهيل بوادي النطرون

منها إغلاق طريق القاهرة السويس 3 أشهر..خدمات مرورية وتحويلات لمحوري الفريق كمال عامر وعين الصيرة

ترشيحاتنا

3 قرارات عاجلة من النيابة بشأن حريق عقار مدينة نصر |صور

ليبيا.. مجلس النواب يعلن 13 شرطًا للترشح لمنصب رئيس الحكومة

حريق عقار مدينة نصر.. الأمن: لا توجد إصابات ولا خسائر في الأرواح

لجنة وزارة الرياضة تؤكد صحة عضويات نادي الزمالك قبل الانتخابات

البابا | بعد اختراعات كيروش.. دليل المُحنكين في تغيير مراكز اللاعبين |فيديو

شهود عيان في حريق عقار رامو بمدينة نصر: محل ملابس وراء اندلاع النيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ الإسكندرية: تعطيل العمل غدا بالمصالح الحكومية والمدارس والمعاهد لسوء الأحوال الجوية

وداعا لاحتكار بي إن سبورتس.. قناة مفتوحة على النايل سات تعلن بث مباراة مصر وكوت ديفوار

الأرصاد تحسم الجدل حول تعرض مصر للعاصفة هبة غدًا الأربعاء

الأربعاء القارس.. ماذا يخبئ الطقس لـ 13 محافظة.. وهل تتوقف الدراسة ؟

محافظة القاهرة: لم يصدر قرار نهائي بشأن تعطيل الدراسة والامتحانات غدا

العظمى 5 على القاهرة.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية غدا

ذروة الشتاء غدا.. العاصفة هبة تقترب والحرارة تنخفض تحت الصفر | صور

وزير التعليم يحسم الجدل بشأن إلغاء الترم الثاني وتأجيل الدراسة بسبب كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور أبطاله ونجوم الفن.. العرض الخاص لفيلم "تماسيح النيل".. صور

طريقة تحضير القرنفل.. 7 وصفات مختلفة أبرزها للحمل

تشييع جثمان الفنان آيبرك بكجان بطل "قيامة أرطغرل"

طريقة تحضير الشعير للكلى .. انسى الآلام

فيديو

استمرار الحضور وكتاب جديد لأولى إعدادي.. تصريحات مهمة لوزير التعليم |فيديوجراف

تفاصيل العثور على حمير مسلوخة في البحيرة.. فيديوجراف

كمين.. تامر أمين يوجه رسالة لـ منى زكي بسبب أصحاب ولا أعز

بعد أصحاب ولا أعز| أكثر 10 أفلام إثارة للجدل في تاريخ السينما المصرية .. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ