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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

تحرك برلماني لوضع إستراتيجية لمواجهة الانتحار

إيرين سعيد، عضو
إيرين سعيد، عضو مجلس النواب

تقدّمت النائبة الدكتورة إيرين سعيد عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية  بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء والسادة وزراء التضامن الاجتماعي والصحة والثقافة بشأن تأخر وضع إستراتيجية وقائية لمواجهة الإنتحار على غرار دول كثيرة.

 

وأوضحت “سعيد” أن  حالات الانتحار تزايدت بشكل كبير خلال الفترة الماضية مما يستوجب ضرورة بحث هذا الموضوع مع المعنيين من أساتذة الطب النفسى والمتخصصين في الصحة النفسية لوضع إستراتيجية فعالة تساعد على مواجهة هذه الظاهرة ومعالجة أسبابها ضمانا لاستقرار الأسرة المصرية.

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وأشارت عضو صحة النواب ، أن المجلس يسعى لذلك من خلال قوانين عدة ، لافتة إلى سرعة الاقتراب من حسم قانون الأحوال الشخصية بشكله النهائي .

 

واختتمت النائبة حديثها قائلة: "نتطلع لإعادة بناء جسور الثقة لكل أفراد الأسرة المصرية بما يحقق العدالة والإنصاف للجميع".

إيرين سعيد مجلس النواب مجلس الوزراء الإنتحار الطب النفسي الاحوال الشخصية

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