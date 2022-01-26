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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد زيادة إصابات كورونا بالقاهرة.. 6 إجراءات عاجلة من الصحة لمواجهة الفيروس

الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار

أرسل مساعد  وزير الصحة والسكان لشئون الطب العلاجى خطاباً حمل عنوان هام وعاجل، إلي كلاً من ، أمين عام المستشفيات و المعاهد  التعليمية - رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة - محافظ القاهرة -رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية

 وتضمن خطاب وزارة الصحة والسكان  الذي حصل صدي البلد علي صورة منه  مجموعة من الإجراءت الهامة التي تم إتخاذها من الدكتور خالد عبدالغفار القائم بأعمال وزير الصحة والسكان  بعدما زادت نسبة الإشغال في  أسرة الرعاية المركزة في مستشفيات محافظة القاهرة لأكثر من 70%  وزيادة الإصابات بوجه عام من مصابي كورونا. 

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 قرارات القائم بأعمال وزير الصحة والسكان بشأن مستشفيات القاهرة 

** التنبيه علي جميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان بنطاق محافظة القاهرة بتأجيل جميع التدخلات غير الطارئة للمرضى بمستشفيات القاهرة لمدة 15 يوما، وذلك بالنسبة التي لا يؤثر تأخيرها اي مخاطر علي المرضي . 

** زيادة عدد أسرة القسم الداخلي وأسرة الرعاية المركزة المخصصة لمرضى كورونا  لـ50% من إجمالي عدد الأسرة كحد أدني ويمكن زيادة هذا العدد وفقاً لزيادة الحالات 

كورونا 

**سرعة إعادة تشغيل مستشفيات المطرية التعليمي وزايد أل نهيان و15 مايو وهليوبوليس كمستشفيات عزل بكامل طاقتها الاستيعابية. 

 **التأكيد على توافر كافة الأدوية والمستلزمات وتكثيف لجان متابعة تنفيذ بروتوكولات علاج كورونا.

كورونا 

** مراجعة كافة أعمال الصيانة والإصلاح العاجل لشبكات الأكسجين.

 

** مراجعة أعمال اصلاح الأجهزة الطبية وخاصة أجهزة الرعاية المركزة والأشعة المقطعية.\

منشور العلاجي 

 قالت منظمة الصحة العالمية  إن متغير أوميكرون Omicron  دخل 171 دولة وقد يحل بمرور الوقت محل دلتا باعتبارها السلالة الأكثر انتشارًا. 

ونصحت منظمة الصحة العالمية الأشخاص بعدم الاستخفاف بالمتغير أو التفكير فيه على أنه شبيه نزلات البرد، لأنه قد يتسبب في بعض التحديات الصحية الشديدة إذا لم يؤخذ على محمل الجد.

أعراض أوميكرون بعد الشفاء

وفقًا للبيانات الجديدة، يعد ألم أسفل الظهر أحد الأعراض الثمانية الجديدة لمتغير أوميكرون Omicron، بعد التعافي حيث تم الإبلاغ عن الأعراض في وقت مبكر بعد اكتشاف المتغير في جنوب إفريقيا. 

وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الأطباء اقترحوا رؤية المزيد من المرضى الذين يعانون من آلام في العضلات والتي ظهرت على شكل آلام أسفل الظهر لدى مرضى أوميكرون.

الصحة المستشفيات صورة محافظ القاهرة الإصابات

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