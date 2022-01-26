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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

في العين والأذن والرأس .. علامات جديدة يسببها أوميكرون

صدى البلد

ينتشر متغير "أوميكرون" لـ فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في جميع أنحاء العالم حتى أصبح السلالة المهيمنة في العديد من الدول، يمكن أن تظهر العلامات بعدة طرق ، بما في ذلك علامات في عينيك ورأسك وأذنيك.

بعض الأعراض الرئيسية لـ فيروس كورونا هي الحمى أو القشعريرة ، والسعال ، وفقدان جديد للطعم أو الرائحة، ولكن هناك أيضًا مؤشرات أخرى.

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تم الإبلاغ عن المتغير الجديد لأول مرة إلى منظمة الصحة العالمية (WHO) في نوفمبر الماضي وكان أحد المخاوف حول مدى قدرته على تقليل فعالية اللقاح ، لذلك يتم تشجيع الناس على الحصول على لقاح معزز.

يمكن أن يساعد التعرف على الأعراض والعزل الذاتي إذا اكتشفتها في وقف انتشار المتغير، فهناك أعراض جديدة تظهر تعرفنا على المتغير الجديد أوميكرون" فقد يصيب الجهاز الدهليزي المسئول عن التوازن والحركة ونتيجة لتأثيره على هذا الجهاز يصاب الأشخاص بالدوار عند تحريك الرأس، أو رؤية الكثير من الحركة أمام العين ، أو تغيير الوضع بسرعة ، أو قد يتعرض توازن الشخص للخطر.

وتضيف منظمة الصحة العالمية: "يمكن أن يرتبط الدوخة أيضًا بطنين في الأذنين ، وضعف السمع ، إجهاد العين والصداع".

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كما أضافت:"هذه الأعراض قد تأتي وتذهب طوال اليوم. إذا كانت ثابتة أو شديدة ، يجب عليك إبلاغ أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك لأنها قد ترغب في إجراء بعض التحقيقات الإضافية ".

وتوضح أن التعب شائع جدًا بعد العدوى الفيروسية ، مثل كوفيد ، وعادة ما يستقر بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، كما قد تعاني أيضًا من فقدان حاسة الشم بعد إصابتك بفيروس كوفيد.

من العلامات أيضًا ضيق التنفس أو صعوبة التنفس ، والتعب ، وآلام العضلات أو الجسم ، والصداع أو التهاب الحلق ، واحتقان أو سيلان الأنف والغثيان أو القيء.

فيروس كورونا

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