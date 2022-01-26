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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مادلين طبر: تزلزل العالم العربي للهجوم على فيلم ولم يتحرك أحد لإنقاذ طفل تجمد من البرد

أصحاب ولا اعز
أصحاب ولا اعز

شنت الفنانة مادلين مطر عبر صفحتها الشخصية علي موقع الصور والفيديوهات الشهير انستجرام هجوم علي منتقدي فيلم أصحاب ولا اعز .

حيث علقت مادلين مطر قائلة : خلعت سروالها الداخلي فزلزلت العالم العربي وتحركت الأنظمة لاتهام فيلم بضرب القيم المجتمعية البنيوية وزودتوها وموضوع بده هلقد هلقد.. ولكن أن يتجمد طفل من البرد واخر ينام وامعاءه فارغه لا يستحقون اي تحرك أو زلزال علي المواقع التفاهه الاجتماعية .

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وكانت قد طرحت منصة نتفليكس فيلم أصحاب ولا أعز يوم 20 يناير الجالي، وهو النسخة العربية من الفيلم العالميPerfect Strangers ، الذي قدم منه 18 نسخة في بلدان مختلفة وقام ببطولته عدد كبير من النجوم. 

ويعد فيلم "أصحاب ولا أعز" أول إنتاج سينمائي عربي لنتفليكس، وشارك فيه عدد من المنتجين من بينهم شركة فيلم كلينيك المالكة للمنتج محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. 

شارك في بطولة أصحاب ولا أعز عدد كبير من الفنانين من بينهم منى زكي وإياد نصار، وعادل كرم، وديامان عبود، جورج خباز، نادين لبكي، وأخرجه وسام سميرة. 

تدور أحداث أصحاب ولا أعز حول اجتماع سبعة أصدقاء على طاولة العشاء، ويقررون جميعا ترك هواتفهم أمامهم والرد على جميع الرسائل والمكالمات على الملأ ما يكشف الكثير عن حياتهم الخاصة والخيانات الزوجية والأزمات التي يلاقيها الجميع في علاقاتهم الاجتماعية. 

 

أصحاب ولا أعز نتفليكس منصة نتفليكس نادين لبكي فيلم أصحاب ولا أعز

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