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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد التراجع 7 جنيهات.. أسعار الذهب اليوم الخميس 27-1-2022

الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، الخميس 27 يناير 2022، استقرارا على تراجعت الأمس التي سجلت 7 جنيهات دفعة واحدة لكل جرام، وذلك على مستوى جميع الأعيرة المختلفة، وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي".

أسعار جرام الذهب اليوم 

ووصل سعر جرام الذهب الواحد من عيار 24 إلى  915 جنيها  للجرام، فيما سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا  801 جنيهات.

ووصل سعر جرام الذهب من عيار 18 إلى 687 جنيها، وسجل سعر الجرام من عيار 14 نحو 534 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم 

وسجل سعر أوقية الذهب نحو  28,683 جنيه، كما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6,456 جنيه، أما سعر كيلو الذهب فسجل نحو  922,286 جنيه.

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية 

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أخبار أسعار الذهب التي يتم نشرها يوميا في مصر، معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

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