العميد خالد عكاشة يوضح دلالات توقيت زيارة الرئيس السيسي لدولة الإمارات العربية المتحدة..فيديو

قال العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية ، إن توقيت زيارة الرئيس السيسي لدولة الإمارات العربية المتحدة له دلالة مهمة جدا، والزيارة تتجاوز بحث الحادث الإرهابي الأخير الذى تم في الأمارات وجلسة اللقاء بين الرئيسين رفيعة المستوي .

واضاف عكاشة خلال مداخلة هاتفية في برنامج " يحدث في مصر" المذاع علي قناه " إم بي سي مصر " ، إن الزيارة لها دلالات استراتيجية مهمة ، مؤكدا أن الزيارة تؤكد أن مصر تدين مثل هذه التهديدات والهجمات ومصر لا تقبل أن تصل التهديدات في المنطقة إلي هذا المستوي .

واوضح خالد عكاشة ، إن المملكة العربية السعودية تخوض حربا للدفاع عن نفسها ضد اعتداءات المليشيات الحوثية ، أن هناك نشاط سياسي دولي سيتم ضد هذه الهجمات ومصر في قلب هذا النشاط .