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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا.. مصر وكوت ديفوار يتصدر تريند تويتر.. وردود كوميدية من المغردين علي هاشتاج العاصفة هبة

مباراة مصر وكوت ديفوار
مباراة مصر وكوت ديفوار

رصد موقع «صدى البلد»، بشكل دائم الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع الفني المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية: 

 

حياتي.. محمد رمضان يظهر مع زوجته وأولاده |شاهد

حكيم ينشر كواليس التحضيرات النهائية لحفله بـ استاد الهوكي غدا.. صور

صديقي العزيز ورفيق رحلة الحج.. مهيب عبد الهادي ينعى ياسر رزق

مصر وكوت ديفوار يتصدر تريند تويتر.. ومغردون: حظ موفق للفراعنة

هاشتاج العاصفة هبة يتصدر تريند تويتر.. وردود كوميدية من المغردين

أصنع المزيد من السحر .. أحمد الفيشاوي يشوق المتابعين لأغنية جديدة |شاهد

حسن المستكاوي معلقا علي مباراة مصر وكوت ديفوار:العبوا بروح الفرسان يا رجالة

أبوجبل يتصدر تريند تويتر عقب إصابة الشناوي وخروجه من مباراة كوت ديفوار

ألف سلامة.. أحمد شوبير يعلق علي خروج الشناوي من مباراة مصر وكوت ديفوار

بصورة من فيلم رمضان مبروك.. محمد هنيدي يحتفل بفوز المنتخب

من منزله.. ميدو يحتفل بفوز المنتخب أمام كوت ديفوار.. فيديو

محمد عبد المنعم: الحمد لله يارب نكون دايما عند حسن ظنكم

محمد عبد المنعم ميدو كوت ديفوار الشناوي أبوجبل مصر العاصفة هبة

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