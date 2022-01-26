العامة للاستثمار: 815 شركة إماراتية عاملة في مصر باستثمارات 6 مليارات دولار

تشهد العلاقات المصرية الإماراتية تطورا وتناميا مستمرا خاصة في الآونة الأخيرة وأن التعاون المصري الإماراتي في كافة المجالات والقطاعات وسجلت حجم الاستثمارات الإماراتية فى مصر نحو 6.2 مليار دولار .

وكشفت الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة ، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتل المرتبة الأولى من حيث الدول المستثمرة فى مصر باستثمارات تقدر 6.200 مليار دولار و نحو 815 شركة برؤوس أموال مصدر 17 مليار دولار .

وذكر التقرير الصادر عن الهيئة العامة للاستثمار أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتصدر الاستثمارات الإماراتية فى مصر بنحو 55 شركة واستثمارات تبلغ 2 مليار دولار تليها القطاع التمويل التى تبلغ استثماراته 1.700 مليار دولار و49 شركة مؤسسة وياتى القطاع الإنشائي فى المرتبة الثالثة باستثمارات 814 مليون دولار بعدد شركات مؤسسة 118 شركة ثم الاستثمارات الصناعية بعدد شركات مؤسسة 131 شركة و استثمارات 544 مليون دولار.

وتأتى الاستثمارات فى القطاع الخدمى المرتبة الخامسة بإجمالى 343 مليون دولار و275 شركة تليها الاستثمارات السياحية بعدد شركات مؤسسة 48 شركة باستثمارات 260 مليون دولار وتحتل المرتبة السابعة والأخير الاستثمارات الزراعية بقيمة 129 مليون دولار.



وتحتل الجيزة المرتبة الأولى بين محافظات الجمهورية من حيث تواجد الاستثمارات الإماراتية على الأراضى المصرية إذ سجلت حوالى 3.205 مليار دولار تليها محافظة القاهرة باستثمارات 1.910 مليار دولار وتأتى محافظة الشرقية فى المرتبة الثالثة بإجمالى استثمارات 249 مليون دولار.