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اقتصاد

نائب وزير الإسكان: استراتيجية متكاملة لإدارة مياه الأمطار في الإسكندرية

نائب وزير الاسكان
نائب وزير الاسكان

عقد الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، اجتماعا تنسيقيا، لمتابعة الإجراءات الخاصة بتنفيذ التكليفات الصادرة عن اجتماع رئيس مجلس الوزراء لمناقشة الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بمحافظة الإسكندرية، وذلك بمشاركة الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس حسن الفار رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، ومسئولي شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، وجهاز مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية، وممثلي المكتب الاستشاري التابع لكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية.

واستعرض نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ما تم مناقشته فى اجتماع رئيس مجلس الوزراء، والتكليفات الصادرة في ذات الشأن، وتم خلال الاجتماع التنسيقى، الاتفاق علي ضرورة ضغط البرنامج الزمني لاتمام الدراسات اللازمة لإدارة مياه الأمطار بمحافظة الإسكندرية، وكيفية التعامل معها، والتي تعتمد في أساسها علي فصل شبكات مياه الصرف الصحي عن شبكات تجميع مياه الامطار.

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كما تم تحديد 4 مجموعات من المشروعات العاجلة، منها قيام كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، وشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، بتحديد مجموعة من المشروعات التي تخدم إيجاد حلول سريعة لبعض النقاط الساخنة بالتنسيق مع إدارة المرور بالمحافظة، وبعض التوسعات لمحطات الرفع والمعالجة لاستقبال جزء من مياه الأمطار، مؤكداً ضرورة المتابعة المستمرة للانتهاء من تنفيذ مشروعات الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية، وشركة الصرف الصحي بالإسكندرية.

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أنه تم التاكيد علي أهمية التنسيق المستمر والفعال بين جميع الجهات المعنية بالدراسات المطلوبة، وتنفيذ المشروعات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لإدارة مياه الامطار بالإسكندرية، والمتابعة الدقيقة للبرامج الزمنية لتنفيذ المشروعات للالتزام بتواريخ الانتهاء المحددة.

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