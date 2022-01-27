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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وصول أولى قطارات “تالجو” الإسبانية الشهر المقبل.. وتوريد 6 أخرين خلال 2022

لقاء وزير النقل اليوم
لقاء وزير النقل اليوم

عقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، اجتماعًا موسعاً  مع وفد  شركة تالجو الاسبانية العالمية برئاسة  جونزالو فرناندير الرئيس التنفيذي للشركة، لبحث دعم  التعاون المشترك فى مجال الوحدات المتحركة بالسكك الحديدية، حيث استعرض الوزير خطة توريد 7 قطارات تالجو من الشركة بواقع 6 قطارات تم التعاقد عليهم بين هيئة السكك الحديدية وشركه تالجو وقطار ستقوم الشركة بتوريده كهدية للشعب المصري.

 

وأكد وفد تالجو أن الشركة تعطي هذا المشروع الأولوية الأولى من بين المشروعات المختلفة التي تقوم الشركة بتنفيذها.

 

كما أكد على  شحن القطار الأول خلال النصف الأول من الشهر المقبل علي أن يتم ضغط جدول شحن القطارات الأخرى تباعا حيث طالب بتوريد كل القطارات خلال العام الحالي لتدعيم أسطول قطارات السكك الحديدية المصرية لاستمرار تقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب خاصة وأن قطارات تالجو تتمتع بمستوى خدمات فاخر والتي مكنتها من الاستحواذ على أكثر من 60% من القطارات السريعة العاملة بإسبانيا.


كما قدم وفد تالجو عرضا للتعاون مع وزارة النقل المصرية لتصنيع وتوريد 7 قطارات نوم جديدة ذات مستوى فاخر وفقاً لأعلى المعايير الأوروبية وبتمويل ميسر من الحكومة الإسبانية، واتفق الجانبان على استمرار تكثيف القاءات المشتركه لبحث جوانب العرض المقدم من الشركة مع التاكيد على أهمية توطين صناعة عربات النوم في مصر وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل المستمر على توطين صناعه مجالات النقل في مصر.


وفي نهاية الاجتماع، أكد وزير النقل أن هناك احتياجات مستقبلية من قطارات الركاب والتي ستعمل على الشبكة الحالية وكذلك شبكة القطارات السريعة المستقبلية التي يمكن للطرفين التعاون فيها.

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