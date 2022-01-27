عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم تعلن ضوابط منح شهادة الدبلوم لطلاب المدارس المطبقة منهجية الجدارات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلنت وزارة التربية والتعليم، ضوابط منح شهادة الدبلوم لطلاب المدارس الفنية المطبقة لمنهجية الجدارات المهنية الذين أتموا بنجاح جميع الوحدات المكونة للجدارة فى البرنامج واجتازوا التقييم النهائى للبرنامج.

وقالت وزارة التربية والتعليم “سيتم إصدار شهادة الجدارات المهنية للطلاب تشمل جميع الجدارات التى اجتازوها بالبرنامج الدراسي”.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على أن الطلاب الذين فشلوا فى إكمال جميع الوحدات بنجاح فى البرنامج سوف يحصلون على إفادة رسمية توضح فقط جميع وحدات الجدارات التى أنجزها الطالب بنجاح.

وشددت وزارة التربية والتعليم على ألا تعلن نتائج الشهادات إلا بعد الانتهاء من أعمال التحقيق الخارجي وتفيذ التوصيات الواردة فى تقرير التحقق الخارجي

وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اللائحة النهائية للتقييم والتحقق لبرامج التعليم الفنى القائمة على منهجية الجدارات المهنية "المعدلة"، والتى يتم العمل بها اعتبارا من العام الدراسى الجارى 2021 - 2022.

txt

خطة تعامل التعليم مع الطلاب المتعذرين عن أداء امتحانات المدارس الفنية لظروف مرضية

txt

التعليم تعتمد لائحة الجدارات المهنية لطلاب المدارس الفنية

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قائمة المصطلحات فى اللائحة الجديدة، للتقييم، وتشمل المصطلحات: "التقييم" وهو عملية جمع الأدلة على جدارة متعلم ومتدرب والحكم عليها فى ضوء معايير محددة إذا كان الشخص حقق المعيار، والهدف، و"المقيم" وهو المعلم الذى يكون مدربا لتقييم جدارات الطالب المتدرب، و"الاتجاه" وهو الاستعداد أو النزعة للاستجابة بشكل إيجابى أو سلبى تجاه فكرة أو شيء معين، و"الجدارة" وهى التطبيق الواضح للمهارات والمعارف والاتجاهات المطلوبة للعمل فى مجال محدد.

وتابعت وزارة التربية والتعليم فى تحديد مصطلحات اللائحة الجديدة لمنظومة الجدارات، مؤكدة أن من بينها" التقييم القائم على الجدارة" وهو التأكد من أن الطالب حقق الجدارة المطلوبة من خلال جمع الأدلة، و"المنهج القائم على الجدارة" وهو منهج يركز على ما يتوقع من المتعلمين القيام به من جدارات مهنية لمهنة معينة، و"الوحدة المكملة" وهى عبارة عن وحدة من وحدات البرنامج مطلوب إكسابها للطالب.

وتضمنت المصطلحات الخاصة باللائحة" المقرر" وهو أحد مكونات البرنامج الدراسى والذى يحتوى على وحدتين أو أكثر من وحدات الجدارات المهنية، و"المنهج" وهو مجموعة من المواد المطلوبة لتدريس مقرر معين، و"متطلبات الأدلة" وهو وصف لما يجب على الطلاب تقديمه، إضافة إلى “المحقق الخارجى” وهو الشخص المكلف بمراقبة جودة برنامج التعليم الفنى، و"المحقق الداخلى" وهو شخص مكلف للتأكد من أنه يتم تطبيق البرامج بشكل موحد ومنسق، و"الجدارات الأساسية" وهى مجموعة من الجدارات المهنية والمعارف والاتجاهات اللازمة للطلاب، و"مخرج التعلم"وهى جملة تخبر الطلاب ما يجب القيام به.

وشملت المصطلحات التى ذكرتها اللائحة أيضا "معيار الأداء" وهو مستوى الأداء المطلوب لتحقيق نتائج تعلم، و"ملف الإنجاز" وهو مجموعة من الأدلة توضح مخرجات التعلم، و"المؤهل" وهى النتيجة الرسمية أو الشهادة التى يحصل عليها المتعلم، ومعايير التأهيل وضمان الجودة والاعتراف بالتعلم المسبق والمواد الداعمة والمهمة وهو جزء أو عمل داخل مهنة معينة، ووحدة الجدارات والتصديق والتأكد من الصلاحية والتحقق.

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم الفني الجدارات شهادة الدبلوم

ترشيحاتنا

بنتلي تتوسع في منشآتها الصناعية تزامنا مع أول طراز كهربائي

أسعار ومواصفات سلسلة سامسونج Galaxy S22.. إليك التفاصيل الكاملة

12 كلمة رددها 7 مرات تكفيك هم الدنيا

أخفت مهنتها الإباحية 5 سنوات.. رسالة صادمة لفتاة من عمها

جاباسكي المنقذ.. الصحف العالمية تتغنى بتألق "أبو جبل" بعد فوز مصر على كوت ديفوار

نيفين جامع: دراسة متكاملة للارتقاء بصناعة السجاد وزيادة قدرته التنافسية محليا وخارجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منها تعطيل الدراسة .. إجراءات قد تلجأ لها الدولة للتصدي للمتحور الجديد

صقيع واستمرار الانخفاض في درجات الحرارة وفرص لسقوط الأمطار.. تفاصيل حالة الطقس

الأهلي مش هيقدم عرض تاني.. شوبير يكشف تفاصيل جديدة بشأن مستقبل موسيماني

بعد تحذيرات متحدث الصحة..برلمانية: الفصل مصير الموظفين الممتنعين عن تلقي لقاح كورونا

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 27 يناير 2022

تعرف على إصابة محمد الشناوي

شوبير: زيزو من أفضل مسددي ركلات الجزاء في العالم.. وهذا عيب كيروش

بعد التراجع 7 جنيهات.. أسعار الذهب اليوم الخميس 27-1-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب زيارة دولة الإمارات.. صور

كيفية عمل الكرواسون .. 4 وصفات مختلفة أبرزها بالبرجر

بعد موجة صقيع وأمطار .. ظهور قوس قزح في سماء القاهرة |صور

طريقة عمل الزيتون الأسود بأنواع مختلفة

فيديو

مؤسسات دولية : الاقتصاد المصري يتمتع بمرونة ساعدته على التعافي من كورونا.. فيديو

هدوء وتجاهل.. رد فعل أسرة أحمد حلمي ومنى زكي بعد مشهد أصحاب ولا أعز

حتحوت: الشناوى أحد مفاتيح فوز المنتخب على كوت ديفوار.. فيديو

معلق مباراة مصر وكوت ديفوار: المنتخب عاد إليكم وكيروش كسب ثقة الجماهير.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

اﻟﻤﺰﻳﺪ