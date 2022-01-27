ضبط تشكيل عصابى تخصص فى السرقة من داخل السيارات بالقاهرة

تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى السرقة من داخل السيارات بأسلوب التتبع من أمام البنوك في القاهرة.

تلقى قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من محاسب بشركة، مقيم بدائرة القسم ، قرر أنه عقب قيامه بسحب مبلغ مالى من أحد البنوك بدائرة قسم شرطة المعادى وقيامه بركن السيارة ملكه أمام أحد المطاعم كائن بدائرة القسم، وبداخلها المبلغ المالى المشار إليه، وحال عودته اكتشف كسر الزجاج الأمامى الأيمن للسيارة وسرقة المبلغ المالى من داخلها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تبين للأجهزة الأمنية في القاهرة أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية"، مقيمون بمحافظة الجيزة.

تم استهدافهم وأمكن ضبط اثنين من المتهمين، وبحوزة أحدهما "بندقية آلية وطبنجة وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة - كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى - مشغولات ذهبية - سيارة "ملك أحدهم" المُستخدمة فى الواقعة - 2 لوحة معدنية "مصطنعة" تُستخدم فى وقائع السرقة".

اعترافات المتهمين بسرقة السيارات في القاهرة

بمواجهتهما أمام فرق مباحث القاهرة اعترفا بارتكاب الواقعة "بأسلوب التتبع من أمام البنك وكسر الزجاج" وأقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل السيارات بذات الأسلوب، والأسلحة النارية بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامى والمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية المضبوطة بحوزتهما من متحصلات واقعة السرقة، والمشغولات الذهبية من متحصلات وقائع سرقة أُخرى وقيامهم بتثبيت اللوحات المعدنية المصطنعة على السيارة المضبوطة أثناء ارتكابهم وقائع السرقة للحيلولة دون ضبطهم.

باستدعاء المجنى عليه، اتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف جهود أمن القاهرة لضبط المتهم الهارب.