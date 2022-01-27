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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طلب مناقشة عامة بمجلس الشيوخ بشأن انتشار التطبيقات الإلكترونية لبيع الأدوية

أدوية
أدوية

تقدم الدكتور جمال أبوالفتوح، وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، بطلب مناقشة عامة بشأن انتشار التطبيقات الالكترونية لبيع الأدوية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

 وأشار إلى أن الأدوية التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي هى أدوية مهربة وغير حاصلة على تسجيل وزارة الصحة وغير مسموح بتداولها لأنها منتهية الصلاحية وتضر بالمريض ولا يمكن تحديد مكان تصنيعها ولا معرفة المواد الفعالة التي تدخل في صناعتها.

 

وأضاف «أبوالفتوح»، أن قانون يجرم صرف الأدوية عبر الإنترنت وليس تنظيمها لأنها ليست تابع لمقر يتم الرقابة عليه وهو أمر يخالف القانون ويضر بصحة المواطن المصري، مؤكدًا على ضرورة إصدار تشريع بصدد تلك التطبيقات الإلكترونية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الصحة.

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وشدد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة تدشين تطبيق طبي آمن على صحة المواطنين من خلال المؤسسات الحكومية، بالتزامن مع استراتجية الدولة للتحول الرقمي، وخاصة بعد إطلاق العديد من التطبيقات الإلكترونية للدواء بشكل خاطئ، وايضًا على يد غير المتخصصين ويقوموا بإعداد برامج وروشتات طبية تؤدي للعديد من المضاعفات الكبيرة.

 

ولفت «أبوالفتوح»، إلى أن غياب الرقابة علي هذه التطبيقات يعد باب خلفي لبيع الأدوية المغشوشة، أو الغير معلومة المصدر، والغير مسجلة، أو تالفة، أو تندرج ضمن جدول العقاقير المخدرة، دون الالتزام بضوابط الصرف ولا بالاشتراطات الصحية للتخزين والحفظ، مما يعرض المريض للخطر.

جمال أبوالفتوح لجنة الري التطبيقات الالكترونية بيع الأدوية وزارة الصحة

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