الأرصاد تنصح بضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة والحرارة تصل لـ 8 درجات|فيديو

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن من المتوقع أن درجات الحرارة خلال الأيام القادمة تتراوح ما بين 16 إلى 17 درجة مئوية في ساعات النهار، على القاهرة الكُبرى، والسواحل الشمالية، ومحافظات الوجه البحري، بينما ترتفع درجة الحرارة إلى 19 درجة مئوية على جنوب البلاد.

وأضاف محمود شاهين في مداخلة هاتفية مع برنامج "الأخبار" المُذاع على فضائية "دي إم سي"، أن خلال ساعات الليل سنشهد انخفاضات ملحوظة في درجات الحرارة تصل إلى 8 درجات مئوية على شمال البلاد، و10 درجات مئوية على جنوب البلاد.

ونوه مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن سيكون هناك نشاط كبير للرياح، مما يزيد الشعور بالبرودة، لذلك أكد على ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة سواء خلال ساعات النهار أو ساعات الليل.

وتابع محمود شاهين أن القيادة لابد أن تكون بهدوء تام خاصة على الطرق السريعة، بالإضافة إلى ضرورة اتباع كافة التعليمات الخاصة بالقيادة تجنباً لحدوث الحوادث أو التعرض لأي خطر ما.