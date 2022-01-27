مياه الفيوم: غرفة عمليات لرصد تجمعات الأمطار خلال موجة الطقس السيئ

أكد المهندس محمد عبدالجليل النجار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، أن الشركة بكافة معداتها وأجهزتها تتابع أماكن تجمعات مياه الأمطار الناتجة عن موجة الطقس السيئ.

وأضاف "النجار"، أن غرفة عمليات الشركة تعمل على مدار اليوم من أجل الدفع بسيارات الكسح لشفط وكسح مياه الأمطار من الشوارع، بجانب متابعة شكاوى المواطنين الواردة للخط الساخن ١٢٥ ومواقع التواصل الاجتماعي .



وأكد أن الشركة لديها من المعدات والسيارات التى تؤهلها للتغلب على أى موجة من موجات الطقس السيئ وعددها نحو ٤٦ سيارة متخصصة وموزعه كالاتى "عدد 20 سيارة فنطاس كسح حمولة 8 طن وعدد 5 سيارة نافورى ضغط عالى وعدد 7 سيارة نافورى مدمج وعدد 4 سيارة نافورى نقالى وعدد5 سيارة فاكيوم وعدد 2 سيارة كباش وعدد 1 سيارة مجهزة للتعامل مع السيول وعدد 2 بدالة كسح.

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