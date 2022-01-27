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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غرامات بالجملة ..كاف يفرض عقوبات قاسية على جزر القمر عقب مباراة الكاميرون

جزر القمر
جزر القمر

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عقوبات قاسية على منتخب جزر القمر بسبب مباراة الكاميرون الماضية في دور الـ16 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2021.

وأقيمت المباراة يوم الإثنين الماضي، وفاز منتخب الكاميرون بصعوبة بنتيجة 2-1 على جزر القمر الذي كان يلعب بعشرة لاعبين للطرد في الشوط الأول وكذلك بدون حارس مرمى مناسب، بعد إصابة جميع الحراس، اثنين بفيروس كورونا، وآخر لإصابة في الكتف.

ولكن فرضت لجنة الانضباط في كاف عقوبة، على جزر القمر بسبب سلوك غير رياضي في أكثر من وقت من المباراة، وانتهاك خطير لبروتوكولات فيروس كورونا، وتواجد بعض اللاعبين غير المعافين بالكامل في غرف الملابس للمباراة.

ذكر تقرير حكم المباراة الإثيوبي، باملاك تيسيما، أن هناك إهانات قد وجهت لهم في نهاية المباراة، السلوك غير المحترم لمدرب حراس المرمى لمنتخب جزر القمر، جان دانيال نويل باتريس بادوفاني.

كما اتهم جزر القمر بالتسبب في تأخير دقيقتين على انطلاق المباراة، بعد أن ارتدى لاعبها قميصًا ليس بالرقم الصحيح وقام بتعديله، وهو شاكر الهدهور، الذي لعب كحارس للمرمى.

عقوبات كاف على جزر القمر بعد مباراة الكاميرون


- فرض غرامة قدرها 10 آلاف الدولار على اتحاد جزر القمر لكرة القدم لعدم الامتثال لبروتوكول COVID-19 المطلوب من قبل CAF.

- فرض غرامة قدرها 5 آلاف دولار على اتحاد جزر القمر لعدم احترام اللاعب لأرقام القميص المسجلة في نظام CMS.

- فرض غرامة مالية قدرها ألفي دولار على اتحاد جزر القمر بسبب تأجيل لاعبيه للمباراة.

- إيقاف مدرب حراسة المرمى جان دانيال نويل باتريس بادوفاني، 3 مباريات مقبلة مع المنتخب، بسبب سلوكه غير المحترم.

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف منتخب جزر القمر الكاميرون بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 فيروس كورونا

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