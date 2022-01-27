انطلاق فعاليات "مبادرة حق الطفل" بمعرض الكتاب

صرحت الدكتورة هدى حميد مساعد مدير عام المكتب الإعلامي والمشرف العام على مبادرة حق الطفل بأنه ولأول مرة تنطلق فعاليات مبادرة "حق الطفل" بالصالة المخصصة للأطفال بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثالثة والخمسين.

حق الطفل

حيث انطلقت اليوم الخميس الموافق 27 يناير 2022م فعاليات مبادرة " حق الطفل " بمشاركة عدد كبير من كبار كتاب الأطفال المشاركين في إصدارات سلسلة (رؤية) للنشء ومجلة الفردوس التي تصدر عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، وتناولت الفعاليات عددًا كبيرًا من ورش الحكي لموضوعات تثقيفية متنوعة ومختلفة ، إلى جانب المسابقات المتنوعة ، كما تم عرض فيديوهات "علم طفلك" الإلكترونية.

وشارك بفعاليات المبادرة اليوم الكاتبة هالة مصطفى بورشة حكي حول إصدار "يحدث في المدرسة " ضمن سلسلة (رؤية) للنشء"، كما يشارك الكاتب محمد ناصف رئيس المركز القومي لثقافة الطفل بـ "حكايات فردوس وسماحة " إلى جانب عرض فيلم تربوي + حكايات من مجلة الفردوس.

كما أكدت الدكتورة هدى حميد أن المبادرة نجحت في تقديم عدد كبير من الفعاليات والتي تسهم في وضع لبنة جديدة تهدف إلى الاهتمام بالطفل وحقه في الوعي والتثقيف من خلال تبسيط إصدارات الوزارة من سلسلة (رؤية) للنشء، وكذلك المحتوى المتنوع من مجلة الفردوس، إضافة إلى إصدارات الوزارة المرئية من فيديوهات (علم طفلك) الإلكترونية، وشمل البرنامج أيضًا محتوى دينيًّا مبسطًا من السيرة النبوية وسير الصحابة الكرام رضوان الله عليهم ، إلى جانب عدد من الورش الفنية الهادفة للأطفال.

وعلى هامش الفاعليات تم تكريم الكاتبة هالة مصطفى، والكاتب محمد ناصف رئيس المركز القومي لثقافة الطفل على المشاركة الفعالة في مبادرة "حق الطفل " .

جدير بالذكر أن جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمعرض الكتاب يقدم هذا العام عرضًا متميزًا على شنطة طفلك فقط بـ (٥) جنيهات: (ستة أعداد من مجلة الفردوس .. وأربعة أعداد من مجلة منبر الإسلام).

معرض الكتاب الدولي الثالث والخمسين

شهد اليوم الأول لمعرض الكتاب الدولي الثالث والخمسين بالقاهرة الخميس، إقبالًا كثيفًا على إصدارات وزارة الأوقاف، بما يعكس اهتمام المجتمع بالتزود بالثقافة الوسطية، وثقة الجميع في إصدارات وزارة الأوقاف، هذا في إطار الدور التنويري والتثقيفي لوزارة الأوقاف ، وفي ضوء نشر الفكر الوسطي المستنير ، ومواجهة الفكر المتطرف ، وخدمة للأئمة والخطباء والراغبين في التزود بالثقافة الإسلامية المستنيرة.



كما يسر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن يعلن عن مجموعة مفاجآت لزوار جناحه بالمعرض الدولي للكتاب الثالث والخمسين بالقاهرة رقم (١٣٣٠) بصالة (٤٠) على إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.



ويقدم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية خصمًا بحد أدنى 30% على جميع إصداراته لأول 100 مشتر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثالثة والخمسين دون حد أدنى أو أقصى للشراء ، مع ملاحظة استفادة المشتري بهذا الخصم أو بالخصم الأعلى الذي يقرره المجلس على أي من موسوعاته أو إصداراته.



هديتك من معرض الكتاب أحدث سبعة إصدارات في الفكر الوسطي فقط بـ(٥٠) جنيهًا بدلًا من (١٠٠) جنيه.

شنطة طفلك فقط بـ (٥) جنيهات: (ستة أعداد من مجلة الفردوس .. وأربعة أعداد من مجلة منبر الإسلام).



٥٠ % على الموسوعات التالية:

موسوعة الفقه الإسلامي (٤٨) جزءًا بسعر (٧٥٠) جنيها بدلا من (١٥٠٠) جنيه.

موسوعة سبل الهدى والرشاد (۱۳) جزءًا بسعر (٤١٠) جنيهات بدلا من (۸۲۰) جنيها.

موسوعة الفتاوى الإسلامية (٢٠) مجلدا بسعر (٥٢٥) جنيها بدلا من (١٠٥٠) جنيها.

موسوعة بصائر ذوي التمييز (٦) أجزاء بسعر (۱۷۰) جنيها بدلا من (٣٤٠) جنيها.

صحيح البخاري (١١) جزءًا بسعر (۱۱۰) جنيهات بدلا من (۲۲۰) جنيها.

المنتخب من السنة (١٣) جزءًا بسعر (١٣٥) جنيها بدلا من (۲۷۰) جنيها.

مساجد مصر وأولياؤها الصالحين (٥) أجزاء بسعر(۱۰۰) جنيه بدلا من (٢٠٠) جنيه.

ينابيع الأحكام في الحلال والحرام (٤) أجزاء بسعر (٦٠) جنيها بدلا من (۱۲۰) جنيها.

٢٠% على المنتخبات وباقي الموسوعات.

٢٥ % على باقي الإصدارات.