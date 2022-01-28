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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

منابر الأوقاف ترفع شعار "حق الوطن والتضحية في سبيله" اليوم

حق الوطن والتضحية
حق الوطن والتضحية في سبيله

تنقل القناة الأولى وعدد من القنوات الفضائية والإذاعة شعائر خطبة وصلاة الجمعة الموحدة لـ وزارة الأوقاف، اليوم الـ 25 من جمادى الآخرة 1443هـ الموافق 28 ينايرالجاري، حيث عنونت  الخطبة تحت عنوان: "حق الوطن والتضحية في سبيله".

 

حق الوطن والتضحية في سبيله

ونشرت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة ضمن شعائر خطبة وصلاة الجمعة تحت عنوان: "حق الوطن والتضحية في سبيله"، مع التأكيد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

وتبدأ شعائر خطبة وصلاة الجمعة بتلاوة قرآنية مباركة للقارئ الشيخ هاني الحسيني، القارئ بالإذاعة والتليفزيون، وذلك ضمن احتفالات عيد الشرطة الـ 70، التي تشهدها مصر.

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القافلة الدعوية المشتركة لعلماء الأزهر والأوقاف

وتنطلق القافلة الدعوية المشتركة لعلماء الأزهر والأوقاف من مقر ديوان عام وزارة الأوقاف اليوم  الجمعة، لأداء شعائر خطبة وصلاة الجمعة في تمام التاسعة صباحًا، إلى مدينة الأمل الجديدة، (عزبة الهجانة سابقًا )، بمحافظة القاهرة.

وتضم اللجنة عشرة علماء، بينهم خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: " حق الوطن والتضحية في سبيله".

وجاءت أسماء أعضاء القافلة على النحو التالي:

1. د/ عمرو محمد عبد الغفار الكمار - مدير عام الإدارة العامة للفتوى وبحوث الدعوة - مسجد الحرمين

2. د/ علي محمد علي مهدي - الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية بالقاهرة - مسجد بنت العنود

3. الشيخ/ هيثم محمد رمضان - المدير الإداري بأكاديمية الأوقاف - مسجد ضياء الحق

4. الشيخ/ عبد الرازق سيد عبد الرازق إبراهيم - واعظ بمنطقة وعظ القليوبية - مسجد الدربي

5. - الشيخ/ أحمد وحيد دمرداش - عضو الإدارة العامة للفتوى وبحوث الدعوة - مسجد البشير النذير

6. الشيخ/ عبد الله شديد عبد الجواد - واعظ بمنطقة وعظ الجيزة - مسجد لواء الإسلام

7. الشيخ/ عبد العليم عبد الله عبد العليم - عضو المركز الإعلامي - مسجد الهدى

8. الشيخ/ محمد عبد النافع أحمد علي - واعظ بمنطقة وعظ الجيزة - مسجد المهدي

9. د/ محمد إبراهيم أحمد رجب - عضو الإدارة العامة للفتوى وبحوث الدعوة - مسجد السلام

10. الشيخ/ محمد سليم سلومة عبد السيد - واعظ بمنطقة وعظ القاهرة - مسجد الواحد الصمد

الأوقاف وزارة الأوقاف حق الوطن شعائر خطبة وصلاة الجمعة علماء الازهر القافلة الدعوية المشتركة

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