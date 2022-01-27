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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الراحل ياسر رزق عن فكرة ترشح جمال مبارك للرئاسة 2011: الشعب شعر أنه قطعة أثاث يورثها الأب لابنه

الراحل ياسر رزق: فكرة ترشح جمال مبارك للرئاسة بـ2011 أشعرت الشعب بإهدار كرامته..فيديو

الراحل ياسر رزق
الراحل ياسر رزق

كشف الكاتب الصحفي الراحل ياسر رزق، بآخر تصريحات له قبل وفاته، إنه كان هناك مقولات تؤكد بأن الرئيس الأسبق مبارك بعد فقدانه لحفيده أصبح زاهدا في السلطة ولاقى ضغوطات من بعض رجال الأعمال حول ترشح نجله جمال مبارك.

 

وأضاف ياسر رزق، خلال أخر تصريحات، بفيلم تسجيلي عن أحداث 25 يناير، ببرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن بعض الشخصيات العامة بقصر الرئاسة ضغطت بهذا الملف، من أجل ترشح جمال مبارك.

 

وتابع ياسر رزق، أن فكرة ترشح جمال مبارك لرئاسة الجمهورية، أشعرت الشعب المصري بأن كرامته مهدرة، وأن الشعب مجرد قطعة أثاث يورثها الأب لأبنه، ولكن القوات المسلحة كانت ضد فكرة التوريث إطلاقا.

 

وأشار الكاتب الصحفي الراحل إلى أن القوات المسلحة أوصلت للرئيس الأسبق مبارك عدم رضا الشعب بمبدأ ترشح جمال مبارك، وبالفعل نفى الرئيس مبارك رغبته بترشح أبنه، ولكن لم ينفي أنه سيترشح.

 

خليهم يتسلوا

واكد ياسر رزق، ان كلمة “خليهم يتسلوا” اللي قالها الرئيس الأسبق مبارك، كانت بالفصل التشريعي الجديد بمجلس الشعب أدت إلى تأجيج الغضب الشعبي، وأرتبط بعدها “حادث كنيسة القديسين”، أن النظام ليس فقط يتجاهل الضغوطات الإجتماعية على الطبقات محدودة الدخل، ولكن أيضا لا يستطيع حماية مواطنيه، وزاد الاحتقان وحدثت الثورة التونسية، وثار الشعب المصري 

 

مصطفى بكري القوات المسلحة الشعب المصري الراحل ياسر رزق رئاسة الجمهورية

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