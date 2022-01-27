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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

طقس الـ 72 ساعة القادمة.. استمرار الصقيع والأجواء شديدة البرودة

ارشيفية
ارشيفية

تشهد الأحوال الجوية، خلال طقس الـ 72 ساعة القادمة، استمرار الأجواء باردة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب الصعيد، معتدل على جنوب سيناء.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، تظل الأجواء خلال طقس الـ 72 ساعة القادمة، شديدة البرودة خلال ساعات الليل، ويتكون الصقيع في الساعات المتأخرة  من الليل والصباح الباكر على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء، كما تتكون الثلوج على مرتفعات سانت كاترين.

ويشهد طقس الـ 72ساعة القادمة، نشاط للرياح على بعض المناطق مما يزيد من الاحساس بانخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 لـ 3 درجات مئوية.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس الـ 72 ساعة القادمة، استمرار نشاط الشبورة المائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.، وتكون هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة، وأحيانا على مناطق شمال الصعيد.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، على مناطق الجمهورية، خلال طقس الـ 72 ساعة القادمة، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 16 إلى 18 درجة
السواحل الشمالية تتراوح ما بين 15 لـ 18 درجة
جنوب سيناء تتراوح ما بين 19 إلى 23 درجة
شمال الصعيد تتراوح ما بين 16 إلى 19 درجة.
جنوب الصعيد تتراوح ما بين 18 إلى 24 درجة

الاحوال الجوية طقس الـ 72 الأجواء باردة نهار شمال الصعيد الأرصاد الجوية شديدة البرودة

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طقس الـ 72 ساعة القادمة.. استمرار الصقيع والأجواء شديدة البرودة

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