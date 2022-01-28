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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزيرة الهجرة: المرأه المصرية تشهد العصر الذهبي لها تحت قيادة الرئيس..وأنا ست بيت برة الوزارة..فيديو

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن المرأه المصرية تشهد العصر الذهبي لها، وذلك بفضل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أن القيادة السياسية تثمن على دورها، خاصة مع وجود 8 وزيرات في الحكومة، و196 نائبة، ومحافظين.

وأضافت نبيلة مكرم، خلال لقاء لها لبرنامج “كلمة السر”،عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أنه عندما نتلاقى في المؤتمرات، نحرص على إلتقاط الصور التذكارية، وذلك لوجود صداقات، ورسالة بأن هناك تناغم وعمل مستمر بين، السيدات في المناصب العامة.

وتابعت نبيلة مكرم، أن قرار الرئيس السيسي بعودة وزارة الهجرة، هو قرار جمهوري قائم على تثمين الرئيس لدور المصريين بالخارج، والعمل على تلبية طلباتهم وإحتياجاتهم، والإستفادة من العلماء والخبراء بالخارج.

وقالت الوزيرة: “أنا ست بيت خارج الوزارة لأن هناك دور تاني هام من الأسرة والزوجة والأمومة، ولا بد أن أوجد وقت لأسرتي وهو يوم الجمعة يوم الأجازة الرسمية".

الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة الهجرة وزيرة الهجرة المرأة المصرية نبيلة مكرم وزيرة الهجرة

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وزيرة الهجرة: المرأه المصرية تشهد العصر الذهبي لها تحت قيادة الرئيس..وأنا ست بيت برة الوزارة..فيديو

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