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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موسيماني يرفض توقيع عقوبة على لاعبى الأهلى بعد ثلاثية سموحة

صدى البلد

تراجع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة عن توقيع عقوبة مالية علي لاعبي الفريق الأول بالنادي الأهلي بعد الخسارة بثلاثية نظيفة ضمن مباريات الجولة الرابعة من كأس الرابطة المحترفة .


وكشف مصدر أن موسيماني طلب من عبدالحفيظ الاكتفاء بتوجيه اللوم والعتاب علي لاعبي الفريق بعد الخسارة  وعدم توقيع عقوبة مالية عليهم خاصة أن معظهم عائد من الاصابة بكورونا 


وأضاف المصدر أن المدير الفني قال لابد أن نعد هؤلاء اللاعبين لكأس العالم للأندية خاصة أن معظم العائدين من الإصابة بكورونا غير جاهزين بدنيًّا ويفقدون وزنًا بسبب المرض وأن الهزيمة فرصة لاستبعاب الأخطاء قبل السفر إلي الأمارات 

 

كاف يعلن عقوبات صارمة ضد منتخب جزر القمر

أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف عن عقوبات صارمة ضد منتخب جزر القمر واتحاد بلاده فى بطولة كأس أمم إفريقيا في الكاميرون.

وودع منتخب جزر القمر منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا بعد الخسارة أمام منتخب الكاميرون فى دور ال ١٦ ببطولة كأس أمم إفريقيا.

وجاءت عقوبات الكاف ضد منتخب جزر القمر واتحاد بلاده على النحو التالي:

فرض غرامة قدرها 10 آلاف الدولار على اتحاد جزر القمر لكرة القدم لعدم الامتثال لبروتوكول COVID-19 المطلوب من قبل CAF.

فرض غرامة قدرها 5 آلاف دولار على اتحاد جزر القمر لعدم احترام اللاعب لأرقام القميص المسجلة في نظام CMS.

فرض غرامة مالية قدرها ألفي دولار على اتحاد جزر القمر بسبب تأجيل لاعبيه للمباراة.

إيقاف مدرب حراسة المرمى جان دانيال نويل باتريس بادوفاني، 3 مباريات مقبلة مع المنتخب، بسبب سلوكه غير المحترم.

ويلتقى منتخب الكاميرون نظيره منتخب جامبيا فى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا بعد غد السبت.

وتاهلت ٨ منتخبات إلى دور ربع نهائي كأس أمم إفريقيا وهي: 
مصر وتونس والمغرب والكاميرون والسنغال وجامبيا وغينيا الاستوائية وبوركينا فاسو.

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