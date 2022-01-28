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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا بكأس الرابطة والقنوات الناقلة

صدى البلد

تتجه أنظار جماهير فريق الزمالك لمتابعة مباراة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا في رابع جولات بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

وتعرض فريق الزمالك لهزيمة أمام غزل المحلة في إطار الجولة الثالثة من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة بثلاثية نظيفة علي ملعب استاد القاهرة الدولي.

 

مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا 


وتقام مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا اليوم الجمعة  في تمام الساعة الخامسة مساء  علي استاد المقاولون العرب.
 

الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا 


وتذاع مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا علي قناة اون تايم سبورت المصرية وسط تحليل كوكبة من نجوم الكرة المصرية .

 

ترتيب مجموعة الزمالك في كأس الرابطة 


وتمكن غزل المحلة من احتلال صدارة المجموعة برصيد 5 نقاط عقب تحقيق الفوز على الزمالك بثلاثية نظيفة .

وجاء ترتيب المجموعة كالتالي:-

المحلة المركز الأول.. 5 نقاط

إنبي المركز الثاني.. 5 نقاط

سيراميكا كليوباترا المركز الثالث.. 4 نقاط

فاركو المركز الرابع.. 4 نقاط

طلائع الجيش المركز الخامس.. 3 نقاط

الزمالك المركز السادس.. نقطة واحدة

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موسيماني يرفض توقيع عقوبة على لاعبى الأهلى بعد ثلاثية سموحة

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم يدرس الدفع بمحمد طارق مدافع فريق الشباب مواليد 2002 في التشكيل الأساسي الذي سيخوض به الفريق مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها غدا الجمعة في الجولة الرابعة لمباريات المجموعة الثالثة لبطولة كأس الرابطة.


ويدرس المدير الفني للفريق الأبيض
الدفع بمحمد طارق بجوار محمد عبد الغني، على أن يجلس حسام عبد المجيد بديلا.


وكان الزمالك انتظم في معسكر مغلق اليوم استعدادا للقاء المرتقب، ويخوض الزمالك مباراة الغد بقائمة تضم كل من:
حراسة المرمى: محمد عواد - السيد عطية  .
خط الدفاع: حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - عبد الله جمعة - أحمد زكي - محمد عبد الشافي - محمد طارق    .
خط الوسط: محمد حسام بيسو  - يوسف أوباما - إسلام جابر - محمد أوناجم  - محمود عبد الرازق شيكابالا  - رزاق سيسيه  - سيف جعفر  - سيد نيمار -  ماجد هانى  .
خط الهجوم: يوسف أسامة  - عمر السعيد  - حسام أشرف  .

المقاولون العرب موسيمانى الزمالك سيراميكا كليوباترا غزل المحلة سموحة طلائع الجيش باتريس كارتيرون

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