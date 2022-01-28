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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

استمرار الصقيع.. حالة الطقس اليوم ومناطق الأمطار المتوقعة

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم، حيث تستمر موجة الصقيع التي تشهدها البلاد على كافة أنحاء البلاد، يصاحبها موجة استمرار أمطار على بعض المناطق.

الطقس اليوم ومناطق الأمطار

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس اليوم، يظل بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للبرودة على جنوب الصعيد.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية،حول حالة الطقس اليوم، تظل الأجواء شديدة البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

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ويشهد طقس اليوم، شبورة مائية على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ويكون هناك نشاط للرياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب الصعيد أيضا.

أما عن فرص سقوط الأمطار خلال الطقس اليوم، تشهد مناطق بالوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء أمطار خفيفة إلى متوسطة، وتنعدم فرص الأمطار على باقي أنحاء البلاد.

درجات الحرارة وحالة البحر

وتكون حالة البحرين، خلال الطقس اليوم، الأحمر والمتوسط، معتدلة إلى مضطربة، فيصل ارتفاع الموج في البحر المتوسط إلى متران ونصف، ويكون في البحر الأحمر متران، واتجاه الرياح في كلا من البحرين، شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة 16/5
الاسكندرية 16/10
مطروح 14/8
بورسعيد 15/8
رفح 15/8
نويبع 18/11
شرم الشيخ 19/13
كاترين 6/-3
بني سويف 16/4
سوهاج 16/5
أسوان 18/8
الوادي الجديد 16/5
حلايب 18/11

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