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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق: تضرر إحدى الطائرات المدنية بعد استهداف مطار بغداد بصواريخ

أرشيفية
أرشيفية

أكدت الخطوط الجوية العراقية، اليوم الجمعة، أن رحلات المسافرين المباشرة مستمرة، مشيرة إلى تضرر إحدى الطائرات الخارجة عن الخدمة جرّاء استهداف مطار بغداد.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لوزارة النقل أن "الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية تؤكد أن القصف الصاروخي الذي استهدف مطار بغداد الدولي فجر اليوم الجمعة أدى الى تضرر إحدى طائرات الشركة الخارجة عن الخدمة الجاثمة في محيط المطار"، مشيراً الى أن"رحلات المسافرين المباشرة مستمرة"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.

استهداف قاعدة أمريكية في مطار بغداد بصواريخ وطائرات مسيرة

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وأفادت وسائل إعلام عراقية، في وقت سابق اليوم، بأن قاعدة فيكتوريا الأمريكية، في مطار العاصمة العراقية بغداد، تعرضت لهجم بصواريخ وطائرات مسيرة.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية، أن قاعدة فيكتوريا تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة، موضحة أن نظام الدفاع "سيرام" أسقط المسيرة قبل استهدافها القاعدة القاعدة في مطار بغداد.

وحسب وسائل الإعلام، فإن الصواريخ التي استهدفت مطار بغداد سقطت قرب المدرج والجانب المدني من المدرج.

العراق الخطوط الجوية طائرة صواريخ مطار بغداد

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