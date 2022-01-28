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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يواجه عقوبة السجن 15 عاما.. جالاتا سراي في ورطة بسبب مصطفى محمد

مصطفى محمد
مصطفى محمد

أكد تقرير صحفي، أن نادي جالاتا سراي يواجه أزمة كبرى، بعد ضبط طالب يودي امتحانات نصف العام بدلا من لاعبه مصطفى محمد، في أحد المعاهد المصرية.

 

وذكرت صحيفة “bolgegundem” التركية، أن هناك حالة من القلق داخل نادي جالاتا سراي، بعد ضبط  شخص يؤدي الامتحانات بدلا من مصطفى محمد في أحد المعاهد المصرية، حيث ينتظر النادي انتهاء اللاعب من المشاركة مع منتخب مصر ببطولة أمم إفريقيا، لحل الازمة الهجومية التي يعاني منها الفريق.

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ونقلت الصحيفة التركية تصريحات  المستشار إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، العقوبة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد» حيث قال، إن هذا الشخص انتحل صفة شخص في محرر رسمي بأوراق الامتحانات، لافتًا إلى أن هذا الأمر يعتبر تغيير للحقيقة بانتحال صفة ليست صفة الشخص الحقيقي.

 

ولفت  عضو مجلس النواب إلى أنه لو ثبت أن هناك اتفاقا بين مصطفى محمد والشخص الذي انتحل صفته تقع مسؤولية التزوير على الشخصين، والعقوبة هنا تبدأ من 3 سنوات حتى 15 سنة (أشغال شاقة مؤقتة في جرائم التزوير بالمحررات الرسمية)؛ وذلك حال وجود اتفاق بينهما.

 

وأكد  إيهاب رمزي أنه في أغلب الأحوال دائمًا ما يكون هناك اتفاق بين الطرفين «حصل على كارنيه الكلية منين؟؛ أكيد من الشخص الأصيل»، مؤكدًا أنه من حق مصطفى محمد الإنكار؛ لافتًا إلى أن الاتفاق بين الطرفين ممكن إتمامه في اتصال هاتفي أو رسائل تليفونية.

 

وأشارت الصحيفة التركية، أن مصطفى محمد سيسافر إلى تركيا عقب انتهاء مهمة منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا، ولن يعود إلى مصر.

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