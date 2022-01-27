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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"محمد موسى" يهاجم مصطفى محمد: دي أخلاق لاعب بيمثل مصر

صدى البلد

شن الإعلامي محمد موسى، هجوما حادا على مهاجم منتخب مصطفى محمد، بعد ضبط طالب يؤدي الامتحان بدلًا منه.


وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، هذا المحتال أكيد معملش كدة من نفسه أكيد باتفاق مع مصطفي محمد والسؤال هل مصطفي محمد مكانش عارف يعمل اعتذار عن الامتحان أو يطلب تأجيله بالنسبة له.. ولا الاتجاه التاني باستخدام واحد محتال هو اللي كان مناسب بالنسبة له.


وتساءل   الإعلامي محمد موسى، هل هذه هي أخلاق لاعب معروف بيمثل مصر مع المنتخب القومي بره .. بصراحة اللي يعمل شيء زي ده يعمل أي شيء تاني".
 

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