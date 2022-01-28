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فن

حورية فرغلي تكشف سبب تأجيل فيلم براءة ريا وسكينة من جديد| خاص

حورية فرغلي
حورية فرغلي

كشفت الفنانة حورية فرغلي عن سبب تأجيل تصوير فيلم براءة ريا وسكينه من جديد، وذلك خلال حضورها ضيفة على موقع صدى البلد.

وقالت حورية:"عرفت بعودة العمل حينما عدت من لبنان، ولكن سنؤجل التصوير فترة قليلة وذلك لان المنتج كسر قدمه في الكواليس، ونحن نتناول في العمل حياة ريا وسكينة ولكن من منطقة مختلفة عن ما تناولتها أعمال فنية من قبل".

وعلى جانب أخر كشفت الفنانة حورية فرغلي صعوبة تجسيدها لشخصية رباب بمسلسل أيام الذي يعرض عبر فضائية MBC.

وقالت حورية خلال حلولها ضيفة على موقع صدى البلد": أحببت المسلسل جدا وتحمست له منذ قراءة السيناريو، كما انني اخذت شخصية رباب كتحدي  لأنها كانت صعبة في تأثيرها وبعيدة تمام عن الصورة التي يعرفها الجميع عني، كما انني لما اعتاد على اللغة الشعبية التي انطقها بالعمل بسهولة، حتى ان هناك بعض الكلمات لم استطع ان اقولها".

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وكانت قد الفنانة حورية فرغلي لأول مرة عن صلة القرابة بينها وبين الفنان رشوان توفيق  خلال حلولها ضيفة على موقع صدى البلد.

وقالت "حورية":رشوان توفيق أبن خالة والدي  وهناك علاقة اسرية بيننا وتحدثنا سويا بعد أزمته الأخيرة مع أبنته وحزنت عليه لأن ما حدث له لا يشبهنا ولم أحاول الصلح لأن الأمر له علاقة بزوج ابنته لذلك لم أتدخل".

ودعمت الفنانة حورية فرغلي، الفنان رشوان توفيق بعد أزمته مع ابنته الأخيرة .

وكتبت حورية عبر حسابها بـ«إنستجرام»، «وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيماً* وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِى صَغِيراً»،

وأضافت: «كلنا ولادك يا أستاذ رشوان.. ومتزعلش إحنا كلنا جنبك».

 

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