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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تغيرات جوية عنيفة ..الأرصاد تحذر من حالة الطقس الأسبوع المقبل .. فيديو

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل، مؤكدة أن هناك تغيرا في الظواهر الجوية التي تؤثر على مصر خلال آخر 10 سنوات بسبب التغيرات المناخية، وأصبحت تتسم الظواهر الجوية بالعنف.

 

وقالت منار غانم، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، إن درجات الحرارة تشهد تحسنا اليوم مقارنة بالأيام الماضية، مضيفة أن درجات الحرارة ستعود لمعدلاتها الطبيعية بمنتصف الأسبوع المقبل.

 

وأوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه هناك نشاطا في حركة الرياح يزيد من الشعور ببرودة الطقس، متابعة أنه يسود طقس بارد نهارا، وشديد البرودة ليلا على كافة أنحاء الجمهورية، ويصل لحد الصقيع على وسط سيناء، ومناطق من الصعيد.

 

وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تتعرض لكتلة هوائية شديدة البرودة قادمة من شرق أوروبا، مستدركة أن الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية ستشهد شبورة مائية غدا.


 

منار غانم الأرصاد الجوية اخبار التوك شو الظواهر الجوية التغيرات المناخية حالة الطقس طقس غدا

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