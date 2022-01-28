وزيرة الهجرة: مبادرة «اتكلم عربى» تأكيد على الهوية والثقافة والقيم المصرية

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج: "احنا بنتاخد لثقافات أخرى وبنفقد هويتنا ولغتنا.. ومن أجل ذلك قامت وزارة الهجرة بمبادرة أتكلم عربي.. كما أنها تتعامل مع المصريين فى الخارج سواء الجيل الثاني او الثالث.. ونحن لسنا ضد الانفتاح على اللغات الأخرى أو الثقافات التانية.. ولكننا نطلب منهم بعدم نسيان لغة بلادهم".

وأضافت "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات" المذاع عبر فضائية "النهار"، أنه من ضمن الحروب التي تواجهها الدولة هي حرب طمث الهوية، ويحدث مساحة كبيرة بيننا وبين الأجيال الأخرى التي فى الخارج وبين وطنهم، موضحة أن المبادرة حظيت برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابعت: "اكتشفنا واحنا بنعمل المبادرة دي أن فى الداخل يوجد نفس المشكلة.. وهناك أطفال منعزلين تماما عن ثقافة الدولة وعن لغتها.. الإنجليز احتلونا 70 عاما مقدروش يغيروا لغاتنا.. خليناهم يتكلموا عربي".

وأشارت: "ليه دلوقتي بنستهون بهذا الموضوع.. هذا الموضوع فى غاية الخطورة.. ومبادرة أتكلم عربي ليست مبادرة لمحو الأمية.. بل عن تقاليد الأمة المصرية وقيمها.. لان اللغة كمان قيم وتقاليد وتعايش سلمي وقبول أخر.. ومن أجل ذلك أنشأنا تطبيق لأولادنا من الخارج".