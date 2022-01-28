مزاح..هكذا دعم المنتخب وتكاتف مع ضياء السيد للرد على شائعة مكافأة اللاعبين

أثار ضياء السيد المدرب العام لمنتخب مصر جدلًا كبيرًا عقب الفوز على كوت ديفوار بركلات الترجيح في ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وتحدث ضياء السيد مع أحد الأشخاص المتواجدين عقب تحقيق الفوز وضمان الصعود لدور الربع نهائي البطولة عن مكافآت لاعبي المنتخب وذلك بقوله :" شوفت صاحبك بيقول 500 دولار قولتله أنت بتستعبط ؟ أصل خالد صاحبي من أيام الأهلي.

وعلى الرغم من حديث ضياء السيد لأحد الأشخاص بداعي المداعبة والتأكيد على أحقية مكافأة اللاعبين بمبالغ مالية متناسبة إلا أن إحدى القنوات “ الجزيرة” حرصت على حدوث إثارة داخل الساحة الرياضية المصرية من خلال تصريحات المدرب العام للمنتخب المصري .

ولم يخذل الاتحاد المصري لكرة القدم لاعبي المنتخب المصري و الجهاز الفني ليعلن عن رفع مكافأة المنتخب المصري لـ 1000 دولار لكل لاعب بدلا من 500 دولار ليقضي على شائعات القنوات التي تهدف إلي إحداث بلبلة داخل الساحة الرياضية المصرية.

وساندت الجماهير المصرية المنتخب المصري والجهاز الفني وعلى رأسهم ضياء السيد بعد التأكد من حرص أحد المتواجدين على تسريب أحد الفيديوهات من أجل إثارة البلبلة.

ودة "الونش" وشريف يشارك بـ "غرزتين" وحمدي فتحي متواجد

أدى المنتخب الوطني، تدريبه اليوم على أحد الملاعب الفرعية لستاد أولمبييه بالعاصمة الكاميرونية ياوندي التي وصلها مساء أمس استعدادا لملاقاة المنتخب المغربي في الرابعة عصر الأحد المقبل ( الخامسة في القاهرة ) ضمن الدور ربع النهائي لبطولة الأمم الأفريقية.

وشهد المران انضمام محمود حمدي "الونش" للتدريبات الجماعية، فيما شارك حمدي فتحي في جزء منها، ولم يعق الجرح الذي أصاب محمد شريف خلال المباراة السابقة في شفته السفلى واستلزم علاجه "غرزتين" من المشاركة في التدريب كاملًا، بينما بدأ محمد الشناوي برنامجه العلاجي.

وكان لاعبو الفريق انتظموا جميعا ظهر اليوم في المحاضرة الفنية التي يعقدها يوميا الجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش ضمن التحضيرات لمباراة الأحد المقبل