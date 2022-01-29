للمرة الأولى .. ظهور مميز لـ فولكس فاجن ID باز .. فيديو

كشف أحد جواسيس السيارات عن تواجد سيارة فولكس فاجن ID باز الكهربائية ، وذلك عندما رائ نموذج أولى مموه لها أثناء شحنه سيارته من طراز تسلا S في محطة شحن عامة.

للمرة الاولى .. ظهور مميز لـ فولكس فاجن ID باز

وسبق ونشرت شركة فولكس فاجن الألمانية صور لنماذج اولية التمويهات، ولكن يبدو أن الملامح التي شاهدها هي الاولى في الظهور بالطرقات العامة، حيث تمكن من اطلاع محبي العلامة التجارية فولكس فاجن بنسختها الكهربائية "باز".

وأوضح أحد الجواسيس خلال مقطع الفيديو المقدم، أن النموذج الأول يحتوى على مجموعة من عجلات 20 بوصة مع إطارات 255/45 في المقدمة وإطارات 265/45 في الخلف، مدعومة بجنوط رياضية متعددة الاضلاع، بينما تتخذ اللون الأسود سمة غالبة للطلاء الخارجي.

وكشف مقطع الفيديو المقدم ايضا أن السيارة واسعة جدًا بالنسبة لـ للطراز الكهربائي الذي لا يركز على الأداء، ويشتمل الطراز الأساسي على مجموعة نقل حركة مماثلة لطراز ID.4 ، بمحرك كهربائي مثبت في الخلف يستطيع أن ينتج قوة قدرها 201 حصان و 310 نيوتن متر من عزم الدوران.

ووفقاً فولكس فاجن، ستبيع الشركة العديد من التكوينات المختلفة الذى يُعتقد أن متغير الدفع الرباعي أمر حتمي ويجب أن يوفر قوة مجتمعة 295 حصانًا و 459 نيوتن متر، ولاشك أن هذه النسخة تمتلك مقدمة مدببة مع مصابيح حادة المظهر تعمل بتقنية LED LIGHT، إلى جانب شبكة أمامية مع خاصية امداد الطاقة، بالاضافة لمفهوم رباعي الأبواب ومرايات جانبية كهربائية.