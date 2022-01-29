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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل وإصابة 14 فردا من الشرطة إثر انفجار لغم في باكستان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقي 4 من عناصر الأمن الباكستاني مصرعهم وأصيب 10 بجروح في انفجار عبوة ناسفة لدى مرور آليتهم جنوب غرب البلاد، حسب مصادر رسمية.

ويأتي هذا الهجوم بعد أيام قليلة من مقتل 10 جنود في كمين تبناه انفصاليو بلوش.

وقال المسؤول الحكومي الكبير بلاش عزيز بلوش لوكالة فرانس برس إن القتلى الأربعة هم عنصر في قوة شبه عسكرية وثلاثة من عناصر ميليشيا قبلية موالية للحكومة.

وأضاف أنهم لقوا مصرعهم في منطقة ديرا بوغتي، بإقليم بلوشستان جراء "انفجار لغم أرضي" لدى مرور آليتهم.

وأوضح بلوش أن الانفجار أسفر أيضا عن إصابة 10 أشخاص آخرين بجروح.

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ولفت إلى أن عناصر هذه القوة الأمنية كانوا بصدد مطاردة لصوص في هذه المنطقة الواقعة على بعد 350 كيلومتر جنوب شرق كويتا عاصمة الإقليم عندما استدرجهم المتمردون للسير بعربتهم فوق اللغم الأرضي.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن النائب في البرلمان المحلي سارفراز بوغتي اتهم حركة انفصالية هي "الجيش الجمهوري البلوشي" بالوقوف خلف الهجوم.

ومنذ سنوات تشن جماعات متمردة هجمات مسلحة للمطالبة باستقلال بلوشستان، وقد تصدت إسلام أباد لهذه النزعة الانفصالية بنشر قوات شبه عسكرية في الإقليم.

وبلوشستان التي تشهد أعمال عنف عرقية وطائفية وانفصالية هي أفقر أقاليم باكستان مع أنها غنية بالمحروقات والمعادن.

ويشكو سكان بلوشستان (نحو 7 ملايين نسمة) من التهميش ومن حرمانهم من الثروات الطبيعية التي يزخر بها إقليمهم. 

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