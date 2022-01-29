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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

ارتفاع أسعار الطماطم..الزراعة تكشف الأسباب وموعد الانخفاض

الطماطم
الطماطم

قال الدكتور علاء البحراوي أخصائي البساتين بوزارة الزراعة ، إن هناك ارتفاع فى أسعار الطماطم تشهده الأسواق حاليًا نتيجة انخفاض إنتاجية محصول الطماطم ، موضحًا أن أهم أسباب ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق يرجع إلى التقلبات المناخية وبرودة الطقس .

أسباب ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق

وأكد "البحراوى" خلال تصريحات لـ "صدى البلد" ، أن المزارع لم يستفيد شيئًا من ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق ، ومن يتحكم فى الأسعار تخضع لسياسة العرض والطلب من ناحية ، أو الحلقات الوسيطة مابين التاجر والمزارع .
 

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وأضاف " أخصائى البساتين بوزارة الزراعة" أن استمرار انخفاض درجات الحرارة قد يعرض المحصول بالكامل للخطر، لأنها غير قادرة على التكيف مع هذه التغيرات ، كما أنها ستعرض محاصيل أخرى للخطر مثل البطاطس والمانجو .

وأشار إلى أن الحل يكمن فى اتباع المزارعين أهم النصائح التى تصدرها وزارة الزراعة أولًا بأول حتى لايتعرض المحصول للخطر ، موضحًا أن إن أسعار الطماطم بالأسواق تتراوح من 5 لـ 7 جنيهات وهى أسعار معقولة خاصة بالنسبة لتكلفة زراعة الطماطم ،

أما عن موعد انخفاض أسعار الطماطم ، تابع قائلًا :" لو الطقس استمر بهذه البرودة سترتفع أسعار الطماطم لأكثر من ذلك لتصل إلى 10 و 12 جنيهًا " ، مؤكدًا "البحراوي" خلال تصريحات ل "صدى البلد"  أنه أذا تم توفير تقاوى الطماطم وتوزيعها على المزارعين سريعًا لن يتم ارتفاع أسعار الطماطم وستصل إلى 6 جنيهات فقط ، ثم تعاود الانخفاض مرة أخرى.

وأوضح الدكتور علاء البحراوي أن مصر تحتل المركز الخامس عالميا في إنتاج الطماطم  وتنتج سنويا نحو 8 مليون طن من الطماطم رغم اننا نستورد كافة تقاوي الطماطم من الخارج ونزرع ما يقارب نصف مليون فدان من الطماطم كل عام في الأراضي المكشوفة .

 

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