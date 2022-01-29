تعليم جنوب سيناء: لا توجد شكاوى من امتحانات الشهادة الإعدادية

قال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، إن اليوم الأول من امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية سار في هدوء وانتظام، ولم تتلق غرفة العمليات بالمديرية أي شكاوي أو ترصد أي مخالفات داخل اللجان.

وأكد وكيل الوزارة أنه جري تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية داخل اللجان، وتوفير الهدوء والراحة للطلاب، وعدم السماح بدخول التليفونات المحمولة داخل اللجان سواء للطلاب أو الملاحظين.

وأشار إلى أنه لم يتم رصد أي حالات إصابة بفيروس كورونا بين الطلاب، وجرى قياس درجة حرارة الطلاب قبل دخولهم اللجان، وتوفير زائرة صحية داخل كل لجنة بالتنسيق مع مديرية الصحة.

وقام وكيل الوزارة اليوم "السبت" بجولة تفقدية بإدارة طور سيناء التعليمية، لمتابعة سير لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، زار خلالها مدرسة السيدة خديجة، ومدرسة الزهور الإعدادية.

وأكد خلال الجولة على تشديد الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتحقيق الانضباط مع تنفيذ جميع التعليمات والقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات.

وأجرى وكيل الوزارة حوارًا مع الطالبات حول أسئلة الامتحانات، وأكدوا أن الأسئلة جاءت في مستوى الطالب المتوسط.

جدير بالذكر أن 3554 طالب بينهم 3474 طالب انتظام، و40 طالب منازل بالصف الثالث الإعدادي بجنوب سيناء، أدوا الامتحانات اليوم داخل 75 لجنة بكافة الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

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