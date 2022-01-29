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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مخرج دايما عامر يكشف حقيقة اقتباسه من المسلسل الإسباني إيليت: هتعرفوا في رمضان هو مهبوش منين

مصطفي شعبان من مسلسل
مصطفي شعبان من مسلسل دايما عامر

كشف مجدي الهواري، مخرج مسلسل دايما عامر عن شاشعات تشابه او اقتباس  مسلسله من المسلسل الإسباني إيليت أو مسلسل (La casa de paple).

 

وكتب مجدي الهواري عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»: شكرًا لكل اللي اجتهد فيما يخص مسلسل دايما عامر وتريند اقتباسه من المسلسل الاسباني إيليت".

 

أضاف : «طيب مش نستني شوية! يمكن يطلع مقتبس من مسلسل (La casa de paple) أنا بقول نشوف في رمضان إن شاء الله هو مهبوش منين بالظبط حرام التريندات دي تترمي على الأرض».

مسلسل إيليت:

النُخبة أو أيليت، هو مسلسل درامي إسباني من تأليف وإخراج كارلوس مونتيرو وداريو مادرونا، وإنتاج منصة «نتفليكس»، تم تصويره وإنتاجه في مدينة سان لورنزو دي الإسكوريال الواقعة في مدريد.

ويحكي المسلسل قصة مراهقي ثانوية بعد انهيار مدرستهم، منح ثلاثة منهم منحًا دراسية إلى مدرسة خاصة بالأغنياء تدعى «لاس إنسيناس»، كما يسلط المسلسل الضوء على حياتهم اليومية بعد التغيرات التي حصلوا عليها ومشاكلهم.

أما مسلسل «لاكاسا دي بابيل» تدور أحداثه حول رجل غامض يلقب بـ«البروفيسور» بالإعداد لأكبر عملية سرقة أنجزت على الإطلاق، وهي في الأساس كانت حلم والده الذي لم يتمكن من تحقيقها بسبب موته برصاص الشرطة أثناء أحد عمليات سطوه.

مسلسل «دايما عامر» بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، ميرنا نور الدين، أحمد الشامي، وهو من تأليف مايكل عادل وإشراف على الكتابة أحمد عبدالفتاح وإخراج مجدي الهواري.

مصطفي شعبان في كواليس دايما عامر:

نشر الفنان مصطفى شعبان ، صورة له ، من كواليس مسلسله الجديد “ دايما عامر ” وذلك عبر حسابه الشخصى عبر موقع انستجرام . 

 

وعلق مصطفى شعبان عبى الصورة قائلا: “ دايماً_عامر ”. 

 

يذكر أن مصطفي شعبان، شارك في رمضان الماضي بمسلسل "ملوك الجدعنة" مع عمرو سعد وياسمين رئيس ونخبة من النجوم.. والمسلسل من تأليف عبير سليمان ومن إخراج أحمد خالد موسى.

 

وتعاقد الفنان أحمد الشامي، على مسلسل "دايما عامر" مع النجم مصطفي شعبان ومن المقرر بدء تصوير مشاهده خلال أيام بالغردقة.

 

والمسلسل من بطولة مصطفي شعبان، لبلبة، أحمد الشامي، كريم عفيفي، محمد ثروت، وميرنا نور الدين وعدد كبير من الفنانين ومن إخراج مجدي الهواري ومن كتابة مايكل عادل وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح.

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