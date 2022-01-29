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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أمم أفريقيا.. تعرف على تشكيل تونس وبوركينا فاسو

سيف الدين الجزيري
سيف الدين الجزيري

أعلن منذر الكبير وكامو مالو تشكيلي تونس وبوركينا فاسو لمواجهة ربع نهائي أمم إفريقيا.

وعاد الثنائي علي معلول  و حمزة المثلوثي للتواجد على مقاعد بدلاء نسور قرطاج.

وتواجد كلا من ديلان برون ووهبي الخزري في التشكيل الأساسي من جديد بعد الغياب عن مواجهة نيجيريا في ثمن النهائي.

وجاء تشكيل منتخب تونس كالتالي:

حراسة المرمى: بشير بن سعيد

الدفاع: أسامة الحدادي - ديلان برون – بلال عيفة – محمد دراجر

الوسط: عيسى العيدوني – إلياس سخيري – أنيس بن سليمان

الهجوم: يوسف المساكني – سيف الدين الجزيري -وهبي الخزري

ويغيب بيرتراند تراوري عن تشكيل بوركينا فاسو بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل بوركينا فاسو كالتالي:

حراسة المرمى: كواكو كوفي

خط الدفاع: عيسى كابوري – سومايلا واتارا – إديموند تابسوبا – ستيف ياجو

الوسط: أداما جويرا – جوستافو سنجاري – إبراهيما توريه

الهجوم: سيريل بايالا - جبريل واتارا - دانجو واتارا

إفريقيا أمم أفريقيا حمزة المثلوثى يوسف المساكني منتخب تونس بوركينا فاسو سيف الدين الجزيري

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