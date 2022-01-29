رانيا محمود ياسين: أنا أول إعلامية هاجمت قنوات أهل الشر وحذرت منها

كشفت الفنانة رانيا محمود ياسين، سبب اعتزالها الإعلام، وأسوأ حلقة قدمتها خلال عملها كإعلامية.

وأوضحت رانيا محمود ياسين، خلال حوارها مع برنامج " كلام الناس" المذاع عبر قناة "أم بى سى مصر"، أن المعارك التى خاضتها واختيارها الإعلام السياسى أتعبها لذلك قررت ترك العمل الإعلامى.



وقالت رانيا محمود ياسين، أن أسوأ حلقة قدمتها كإعلامية كانت استضافتها لشخص “ ملحد ” على الهواء، مؤكدا أنها انهمرت بالبكاء بعد انتهاء الحلقة.

وتابعت رانيا محمود ياسين، أنها أول إعلامية واجهت قنوات أهل الشر وحذرت منهم.

رأيها في فيلم منى زكى



وعبَّرت الفنانة رانيا محمود ياسين عن رأيها بشأن فيلم "أصحاب ولا أعز" بطولة الفنانة منى زكى والذى أثار الجدل خلال الفترة الماضية.

وقالت رانيا محمود ياسين، أن الفنانة منى ذكى لها تاريخ فني كبير عند الجمهور، يشفع لها أمام أى نقد.

وأكدت رانيا محمود ياسين، أنه يجب على الجميع أيضا احترام رأى الجمهور بشأن فيلم "أصحاب ولا أعز"، قائلة:" لازم نحترم الجمهور.. وبلاش نرد ردود مستفزه".

وأوضحت رانيا محمود ياسين، أن ما تم طرحه داخل فيلم أصحاب ولا أعز؛ غريب عن المجتمع العربي، لافتة إلى أنه ما تم طرحه غير معتاد لدى الجمهور العربى.