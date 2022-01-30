جناح الأزهر بمعرض الكتاب..إعادة تدوير المخلفات وصناعة الشنط بأقل التكاليف

قالت "داليا فوزي" مدرسة اقتصاد منزلي تربية فنية، إن هناك أفكارا كثيرة جديدة ومبتكرة يمكن أن تنفذ بأقل التكاليف حتى تكون متاحة للمستخدم.

وأوضحت "داليا" أن شغل الكنڤا البلاستيك من أكثر المنتجات التي تفضل الشغل فيها، و هي عبارة عن قطعة من البلاستيك الناشف تقوم بقصه علي الشكل التي تريده ثم تقوم باستخدام الخيط السلسلة يباع بالجرام، وتبدع في خياطتها بكذا لون من الخيط.



وأضافت "رشا السيد" مدرسة تربيه فنية، أنها تقوم بجمع مخلفات وهي تدوير الخامات البيئية، ومن أكثر الأشكال التي تفضلها هي جمع علي الكنز و تقوم بقصه علي أشكال مثل الورود و عمل لوحه فنيه بهذه الخامات.



واختتمت "رشا" أنها أول مره تشارك في معرض الكتاب عن طريق الازهر الشريف وأنها تتمنى المشاركه كل عام حتي تعرض هي واخرين الكثير من المعروضات.