بسبب انفعاله على اللاعبين.. مدرب المنتخب السعودي يثير الجدل على مواقع التواصل

أثار مقطع فيديو نشره الاتحاد السعودي لكرة القدم على "تويتر" الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية، يصيح على اللاعبين بين شوطي الأخيرة أمام المنتخب العماني.

وظهر المدرب الفرنسي منفعلا في مقطع الفيديو، قائلا للاعبين: "صحصحوا صحصحوا.. أنتم نائمين في الملعب".

وشن المدرب الفرنسي هجوما عنيفا على المهاجم الشاب فراس البريكان لاعب نادي الفتح، حيث قال له: "أفق.. سأمنحك 10 دقائق فقط لتسجيل هدف، قبل أن أخرجك من الملعب".

وبعد مرور 3 دقائق من إنطلاق الشوط الثاني، نجح فراس البريكان في تسجيل هدف الأخضر السعودي الوحيد في شباك منتخب عمان ضمن منافسات الجولة الـ 7 من تصفيات آسيا المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

ورفع المنتخب السعودي رصيده إلي النقطة الـ 19 في صدارة المجموعة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة إلى قطر، ويحتاج الأخضر السعودي لـ 3 نقاط فقط من الثلاث مباريات المتبقية له في التصفيات الآسيوية من أجل ضمن مقعده في نهائيات كأس العالم.