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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترامب: ضعف بايدن يخلق خطرًا حقيقيًا باندلاع حرب عالمية ثالثة

دونالد ترامب
دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن سياسات الرئيس الحالي جو بايدن ضعيفة وتفتقر للكفاءة، ما قد يؤدي إلى نشوب حرب عالمية ثالثة.

وأضاف ترامب في كلمة ألقاها لمؤيديه في تكساس، أمس السبت: "ضعف بايدن وعدم كفاءته يخلقان خطرا حقيقيا بوقوع حرب عالمية ثالثة".

وأشار ترامب، إلى أنه خلال رئاسة بايدن، زادت كوريا الشمالية من عدد إطلاق الصواريخ إلى مستويات قياسية، ونوه بضعف تنظيم الإدارة الحالية لعملية انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وخلال خطابه، نصح ترامب كذلك الرئيس الأمريكي الحالي بالاهتمام بالوضع المتعلق بالمهاجرين غير الشرعيين على الحدود الأمريكية- المكسيكية، وشدد على ضرورة إرسال القوات إلى هناك، وليس إلى أوروبا.

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وقال ترامب: "قبل إرسال أي قوات لحماية حدود أوروبا الشرقية، كان ينبغي عليه حماية حدودنا هنا في تكساس".

واختتم ترامب : "قبل أن يتحدث قادتنا عن تعرض دول أخرى للغزو، عليهم أن يوقفوا غزو بلادنا".

وحسب "ديلي ميل"، اتهم ترامب بايدن بالسماح لملايين الناس بدخول بلاده بينما تساوره المخاوف بشأن أمن أمة أجنبية.

وقال ترامب:"لكن أكثر الحدود أهمية بالنسبة لنا الآن ليس حدود أوكرانيا، بل الحدود الأمريكية، قبل أن يرسل بايدن أي قوات للدفاع عن حدود في أوروبا، يجب عليه إرسال قوات للدفاع عن حدودنا هنا، في تكساس".

ووضع بايدن 8500 جندي أمريكي في حالة التأهب لتعزيز حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا، بينما تحشد روسيا أكث من 100 ألف جندي على حدود أوكرانيا.

وأكد ترامب أن تحركات بايدن تخاطر باندلاع الحرب العالمية الثالثة.

ترامب كوريا الشمالية روسيا أفغانستان الولايات المتحدة الرئيس الأمريكي جو بايدن

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