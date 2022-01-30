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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دنيا سمير غانم: فخورة بمشاركتي في نص يدرس بالصف الرابع الابتدائي

دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم مقطع فيديو من أغنيتها «بلادى أسلمى» التى قدمتها أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بحفل قادرون باختلاف. 

وعلقت دنيا سمير غانم على الفيديو : «قصيدة بلادى اسلمى نص بيدرس فى رابعة ابتدائى والحمد لله فخورة جدا أنى شاركت في العمل المؤثر ده اللى كان كل الهدف منه خير وحب وببارك من قلبي لكل صناع الأغنية..الشاعر محمد إبراهيم والملحن هشام جمال والموزع مادي ومهندس الصوت بيشوي مجدى». 

دنيا سمير غانم وزوجها رامى رضوان 

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم جمهوها  صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وظهرت دنيا برفقة زوجها رامي رضوان من الطائرة و علقت قائلة : just landed in our beloved Egypt.

وكانت قد تصدرت كل من الفنانة دنيا سمير غانم، وإيمي سمير غانم، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد بكائهما في حفل “Joy awards”، وحرص الجمهور على مساندتهما من خلال التعليقات عبر السوشيال ميديا.

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دنيا سمير غانم بحفل السعودية 

قدمت الفنانة دنيا سمير غانم خلال تسليمها جائزة تكريم والدها الفنان الراحل سمير غانم ووالدتها الفنانة الكبيرة الراحلة دلال عبد العزيز، خالص الشكر للشعب السعودي والعربي  والمستشار تركي  آل الشيخ على تكريمهم وتقديرهم لمسيرة والدايها عما قدماه خلال حياتهما للفن العربي.

وأعربت الفنانة إيمي سمير غانم عن سعادتها البالغة بهذا التكريم، قائلة: "سعيدة بالتكريم واستلام جائزة تقدير لمسيرة بابي ومامي الفنية بعد وفاتهما".

وأشارت إيمي إلى أنها كانت تحضر الكثير من الكلمات ولكن مشاعرها بعد عرض فيلم تسجيلي عن والدها ووالدتها طغت عليها بصورة كبيرة لدرجة أنها لا تتمكن من الحديث.

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