خلال 3 أيام.. "تموين سوهاج" تُحرر 225 محضرًا متنوعًا

أكد المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في سوهاج، أنه تم تدشين حملة تموينية مُكبرة على مستوى مراكز المحافظة خلال الثلاثة أيام الماضية.

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه تم تحرير 225 محضرًا تموينيًا متنوعًا خلال الثلاثة أيام الماضية، تنوعت بين "نقص وزن - وإيقاف - وتصرف - ومنشأة دون ترخيص - ومجهول المصدر - تجميع بنزين - وسجلات"، وغيرها من المحاضر.

وجاء بيانهم كالأتي:

وأكد المهندس محمد إبراهيم، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المُتهمين والمضبوطات، حيث حُرر المحضر اللازم بكل واقعة على حدى.