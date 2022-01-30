مصطفى شعبان من كواليس «دايما عامر» في أحدث ظهور.. شاهد

نشر الفنان مصطفى شعبان صورة له، وذلك عبر حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهر مصطفى شعبان من كواليس مسلسله القادم “دايما عامر”، مما نال إعجاب متابعيه.

يذكر أن مصطفى شعبان شارك في رمضان الماضي بمسلسل "ملوك الجدعنة" مع عمرو سعد وياسمين رئيس ونخبة من النجوم، والمسلسل من تأليف عبير سليمان ومن إخراج أحمد خالد موسى.

وتعاقد الفنان أحمد الشامي، على مسلسل "دايما عامر" مع النجم مصطفى شعبان.

المسلسل من بطولة مصطفى شعبان، ولبلبة، وأحمد الشامي، وكريم عفيفي، ومحمد ثروت، وميرنا نور الدين، وعدد كبير من الفنانين، ومن إخراج مجدي الهواري، ومن كتابة أيمن سليم ومايكل عادل، وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح.