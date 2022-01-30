مكمل غذائى يقوى مناعتك ويمد جسمك بـ 3 فيتامينات

قال مصطفى حامد استشارى تغذية، إن منتج " كلوسيز CLO " بزيت كبد الحوت، عبارة عن أقراص فيتامينات تحتوى على أوميجا 3 ، وفيتامين د ، فيتامين أ فى كبسولة واحدة، وتركيزات هذه الفيتامينات فى الجسم تكون مفيدة تمد الجسم بقدر احتياجاته اليومية.

وأضاف مصطفى حامد ، خلال استضافته ببرنامج سفرة و طبلية، المذاع على فضائية صدى البلد، أن كلوسيز يحفز الخلية المعززة للكولاجين فى البشرة لانه يحتوى على فيتامين أ ، مشيرا إلى أن كلوسيز يضم الفيتامينات الثلاثة التى يحتاجها الجسم، إلى جانب أفضل الفيتامينات التي تقوي المناعة .

وتابع مصطفى حامد، أن كلوسيز مفيد لمرضى الضغط والسكر بشكل كبير من أجل ضبط معدل ضغط الدم ونسبة السكر في الدم ".

وأكمل مصطفى حامد ، أن فيتامين د المتواجد داخل كلوسيز يحسن معدلات إفراز الأنسولين وسرعة امتصاصه بشكل سريع" ، ومفيد لمن يعاني من آلام العظام والهشاشة لان فيتامين د المتواجد في كلوسيز يسكن آلام العضلات".