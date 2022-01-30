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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مكمل غذائى يقوى مناعتك ويمد جسمك بـ 3 فيتامينات

كبسولات
كبسولات

قال مصطفى حامد استشارى تغذية،  إن منتج " كلوسيز CLO "  بزيت كبد الحوت، عبارة عن أقراص فيتامينات تحتوى  على أوميجا 3 ، وفيتامين د ، فيتامين أ فى كبسولة واحدة، وتركيزات هذه الفيتامينات فى الجسم تكون مفيدة تمد الجسم بقدر احتياجاته اليومية.

وأضاف مصطفى حامد ، خلال استضافته ببرنامج سفرة و طبلية، المذاع على فضائية صدى البلد، أن كلوسيز يحفز الخلية المعززة للكولاجين فى البشرة لانه يحتوى على فيتامين أ ، مشيرا  إلى أن كلوسيز يضم الفيتامينات الثلاثة التى يحتاجها الجسم، إلى جانب أفضل الفيتامينات التي تقوي المناعة .

وتابع مصطفى حامد،  أن كلوسيز مفيد لمرضى الضغط والسكر بشكل كبير من أجل ضبط معدل ضغط الدم ونسبة السكر في الدم ".

وأكمل مصطفى حامد  ، أن  فيتامين د المتواجد داخل كلوسيز يحسن  معدلات إفراز الأنسولين  وسرعة امتصاصه بشكل سريع" ، ومفيد لمن يعاني من آلام العظام والهشاشة لان فيتامين د المتواجد في كلوسيز يسكن آلام العضلات".

 

مصطفى حامد استشاري تغذية مرضى الضغط بشرة الفيتامينات كلوسيز

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