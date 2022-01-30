خبراء عن مواجهة مصر والمغرب: لقاء صعب ونتمني تكرار سيناريو كوت ديفوار

يلتقى فى تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الأحد منتخب مصر الوطنى بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش نظيره منتخب المغرب فى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا في الكاميرون.

ويعول الشارع المصري على تكرار مستوى أداء منتخب مصر امام كوت ديفوار وتخطي عقبة اسود الأطلسي الليلة.

خبراء الكرة أكدوا أن لقاء الأشقاء صعب ويتسم بالحساسية ويتطلب من الفراعنة الكبار التركيز وتجاوز عقبة المغرب من أجل الذهاب بعيدا فى البطولة القارية.

فى البداية وجه محمد صلاح عبد الفتاح المحاضر التحكيمي نصيحة الى لاعبي منتخب مصر الوطنى قبل مواجهة منتخب المغرب وقال: السنغالي ماجيت نداي حكم جيد وله باع كبير في التحكيم وانا لست من انصار الحكم الاستباقي علي اداء اي حكم قبل اي مباراة.

تابع: لا احب نظرية المؤامرة فكل حكم يريد ان ينجح ولا اقتنع بانه يوجد حكم ضد او مع اي فريق لان هذه نقطة سوداء تظل في تاريخه.

أضاف: والدليل علي ذلك وجود طاقم مصري داخل غرفة الفيديو في مباراة السنغال وغينيا الاستوائية ويريدون النجاح ايضا وراينا محمد معروف وهو يدير مباراة سيراليون وغينيا في دور المجموعات وكان من الممكن ان يقابل اي من الفريقين منتخب مصر في حالة فوزه بالمركز الثاني.

وقال ايضا: انصح لاعبي منتخب مصر بالتركيز في اللعب فقط والبعد عن الاعتراضات لان هذا الحكم ردة فعله سريعة في اشهار الكروت الصفراء وهذا ممكن يودي الي اشهار الكارت الاحمر بسهولة ولتفادي ذلك التركيز فقط في مجريات المباراة.

وكشف جمال الحاجي حظوظ منتخب مصر امام المغرب الليلة وقال: خروج منتخب عربي هو العنوان الأبرز لمباراة مصر والمغرب لكن هذه المباراة سيكون لها عدة عناوين أخرى فوق ارضية ملعب أحمدو أهيدجو بياوندي.

تابع: فيما يخص التركيبة سيواصل كيروش التعويل على نفس التشكيل الذي واجه الكوت ديفوار مع تسجيل دخول ايمن أشرف مكان حمدي فتحي المجهد بدنيا بعد مباراة الثمن النهائي وربما محمود حمدي الونش مكان المتألق عبد المنعم.

أضاف: من جانبه سيعول خليلوزيتش على نفس التشكيل الذي خاض الأربع مباريات السابقة. وسيحاول كيروش غلق كل المنافذ المؤدية لمرمى أبو جبل مع الاعتماد على التنظيم الدفاعي القوي الذي ميز أداء الفراعنة بقيادة المتألق حجازي مع فرض محاصرة لصيقة على نجم اشبيلية الناصيري عن طريق الونش او الواعد عبد المنعم الذي نجح في عزل نجم اياكس هاليير مهاجم كوت ديفوار دون نسيان الدور الكبير للاعبي الارتكاز بقيادة السولية.

أكمل : من جانبه سيعتمد اسود الاطلسي على حرفية دفاعهم المتكون من الرباعي المحترف في اوروبا للحد من خطورة الهجمات المرتدة للفراعنة دون نسيان المهمة الأبرز المتمثلة في مراقبة الخطير صلاح ودون اغفال الدور الكبير الذي سيلعبه احد ابرز الحراس في العالم ياسين بونو.

استطرد: هجوميا سيعتمد الفراعنة كالعادة على الهجمة السريعة والمرتدة التي سيقودها صلاح ومرموش ومصطفى محمد. في حين سيعتمد المغاربة على الهجمة المركزة التي تنتهي دائما على الاروقة خاصة في صعود دائم منتظر من النجم العالمي حكيمي الذي سيركز على التوزيع في البوكس نحو الناصيري والكعبي. الكرات الثابتة ستكون حاسمة جدا في هذه المباراة لا سيما وان اسود الاطلس كانوا حاسمين جدا امام مالاوي باستعمال هذا السلاح الفعال.

من جانبه قال هانى العقبي نجم النادي السابق أن مباراة مصر والمغرب من العيار الثقيل فى بطولة كأس أمم إفريقيا وقال: لقاء مصر والمغرب قوى ويتسم بالندية بين المنتخبين ويعلمون تماما كافة التفاصيل الخاصة بطريقة اللعب والأساليب التكتيكية.

أشار إلى أن صفوف منتخبي مصر والمغرب يضم كل منهما نجوم كبار مثل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي واشرف حكيمي المحترف فى صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأكد على أن منتخب مصر الوطنى بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش فى حالة خوضه اللقاء بنفس الروح والالتزام والانضباط امام كوت ديفوار ستكون فرصته أقرب للفوز.

وشدد على أن منتخب المغرب يمتلك الخبرات الكبيرة لكن لاعبي منتخب مصر على المستوي الفردى افضل لكن ما يميز اسود الاطلس الجماعية.

وطالب نجم الأهلي السابق ببذل لاعبي منتخب مصر الجهد لاقتناص الفوز فى لقاء الأشقاء والتأهل إلى دور نصف نهائي كأس أمم إفريقيا.



بينما أكد الصحفي المغربي عبدالعزيز بولبودالي بجريدة الاتحاد الاشتراكي أن مباراة مصر والمغرب ستكون صعبة وقال: المباراة لن تكون سهلة بالنسبة للمنتخبين معا بالنظر إلى ما يمتلكانه من مقومات فنية وتكتيكية جد محترمة، هذا بالإضافة إلى كونهما يتوفران على لاعبين بمهارات فنية وبدنية ممتازة ومدربين من المستوى العالي.

أضاف: أعتقد أن مدربي المنتخبين سيعتمدان على تحصين خط الدفاع والوسط حتى لا تكون هناك مساحات أمام المهاجمين، ولن يغامرا بفتح اللعب وسيفضلان اللعب بتركيز وبدون اندفاع.

استطرد : هذه الرؤية الفنية تليق جدا بالمنتخب الوطني المصري الذي شاهدنا في المباريات السابقة كيف نجح لاعبوه في بسط هذه الطريقة في اللعب وانتظار المرتدات السريعة عبر تحركات محمد صلاح أو مرموش، في الوقت الذي كان فيه منتخب المغرب يفضل في مبارياته السابقة امتلاك زمام الأمور من البداية والتوجه نحو بناء العمليات من خط الدفاع مرورا من خط الوسط ثم الهجوم بمساندة قوية من طرف الظهير الأيمن أشرف حكيمي.