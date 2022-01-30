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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بني سويف تستقبل فوجاً سياحياً لزيارة المعالم الأثرية بالمحافظة

فوج سياحي ببني سويف
فوج سياحي ببني سويف

استقبلت محافظة بني سويف فوجًا سياحيا قوامه 41 من أعضاء نادي الشمس، وذلك تفعيلاً للبروتوكول المُبرم بين المحافظة "إدارة السياحة" وشركة مصر للسياحة لتنظيم رحلات وبرامج سياحية ضمن خطة المحافظة للنهوض بالقطاع السياحي وتنشيط السياحة الداخلية للمحافظة، والتي يجرى تنفيذها تحت إشراف ورعاية مباشرة من الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف. 

تضمن البرنامج السياحي (برنامج اليوم الواحد) للفوج، والذي أعدته وأشرفت على تنفيذه إدارة السياحة بالمحافظة، زيارة العديد من الأماكن والأنشطة السياحية والترفيهية والتاريخية، والذي بدأ بمنطقة هرم وواحة ميدوم، حيث قام المرشد السياحي بشرح مفصل لتاريخ بناء الهرم والمصاطب المحيطة. 

وكان في استقبال الفوج؛ رانيا عزت، مدير عام  السياحة بالمحافظة، وهبة السيد، وكيل الإدارة، ومحمد فتحي، مسئول الرحلات بالإدارة السياحية.

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وعقب ذلك توجه الفوج لزيارة لدير الأنبا أنطونيوس مركز ناصر، والذي يعتبر قيمة دينية وتاريخية كبيرة ومن أروع الأماكن التي يمكن أن يتضمنها برنامج السياحة الدينية والتاريخية والثقافية، حيث استقبل الفوج بعض الآباء ورعاة الدير للاطلاع على القيمة التاريخية والدينية للدير.

واستكمل الفوج السياحي برنامجه بجولة نيلية للاستمتاع بالنيل والمناظر الطبيعية التي يمتاز بها الكورنيش، خاصة أن بني سويف تمتلك مقومات وميزات تنافسية على مجرى النيل وكورنيش يمتد لمسافات طويلة، ومجرى مائيا يعد هو الأوسع، وتظهر جزر نيلية بالمجرى تعد تحفة فنية ومنظر طبيعي خلاب.

واختتمت فقرات البرنامج بمشاهد عروض لفقرة الفنون الشعبية على مرسى النيل السياحي.

من جهتهم، أعرب أعضاء النادي عن سعادتهم الكبيرة بما تمتلكه بني سويف من جمال الطبيعة والشمس المشرقة وروعة منظر النيل والمساجد والأديرة التاريخية، بالإضافة إلى حفاوة الاستقبال والتيسيرات المقدمة لهم من قبل الجهاز التنفيذي بالمحافظة، وهو ما شجعهم على تكرار الزيارة، والتي سبقتها زيارات عديدة خلال الفترة الماضية وكانت حافزا قويا لاختيار بني سويف ضمن برنامجهم السياحي لزيارة المعالم الأثرية والسياحية بالمحافظة.

وكان المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم كلف مسئولي السياحة والوحدات المحلية بتقديم جميع التسهيلات ليستمتع الفوج بمعالم بنى سويف السياحية والتاريخية والثقافية والترفيهية، ولإعطاء صورة إيجابية عن السياحة الداخلية في إطار تنفيذ خطة المحافظة للنهوض بالقطاع التي ترتكز على استغلال المقومات والموارد السياحية التى تمتلكها بنى سويف وتشجيع السياحة الداخلية للمحافظة.

القطاع السياحي بني سويف تنشيط السياحة برنامج السياحة محافظة بني سويف السياحة الداخلية الشمس

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