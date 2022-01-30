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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الهيئة العامة لقصور الثقافة: أسعار تبدأ من جنيه للكتاب وسلسلة الذخائر شهدت إقبالا كثيفا

صدى البلد

شهد جناح الهيئة العامة لقصور الثقافة اقبال كثيف من الجمهور خاصة مع تنوع الاصدارات لديهم و مبادرة ثقافتك كتابك التى ساعدتعلى ان تكون الاسعار مناسبة للجمهور.
 

قالت تغريد امام مدير عام المبيعات في الهيئة العامة لقصور الثقافة ان الجناح عليه اقبال كثيف لتنوع الكتب و السلاسل لديهم بالاضافة الىان الكتب لديهم مدعمة فهم اقل سعر كتاب في المعرض باكمله كما ان لديهم سلسلة الذخائر وهي تشهد اقبال كثيف و ذاكرة الكتابة والهاوية و افاق عالمية وروائع المسرح العالمى فكلهم يجذبوا الجمهور فالكتاب يبدأ من جنيه الى عشرون جنيه و يرجع الى مبادرة ثقافتك كتابك.


 

وتابعت تغرييد قائلة لم اتوقع ان يشهد المعرض ذلك الاقبال الكثيف خاصة بسبب الاجواء الباردة التى شهدتها مصر و لكن حقق الجناح مبيعات ناجحة خاصة ان لهم جمهور يأتى خصيصا للكتاب.


 

واكدت ان سلسلة البخلاء شهدت اقبال من الجمهور و غيرها من افاق عالمية و الاصنام و رباعية الاسكندرية و الالياذة و الاودستة فلديناالعديد من الكتب المهمة و الهامة و منها الاساطير اليونانية.

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هيثم الحاج: إقبال كثيف على معرض الكتاب.. ولجنة لحل المشاكل الوقتية

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«الثقافة الزراعية» تشارك بمطبوعاتها في معرض القاهرة الدولي للكتاب

يذكر أن الدورة 53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وافتتحها الدكتورمصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وتقام بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وتستمر حتى 7 فبراير 2022،تحت شعار "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل"، وتعد إحدى أكبر التجمعات الفعلية للناشرين على مستوى العالم حيث يشارك فيها1063 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا وتوكيلا من 51 دولة، وتحل عليها دولة اليونان ضيف شرف ، وتشهد إطلاق مشروع الكتاب الرقمي فيالهيئة المصرية العامة للكتاب، الذي يبدأ بـ "موسوعة مصر القديمة" لعالم الآثار الشهير الراحل الدكتور سليم حسن، إلى جانب مجموعة منكتب الأطفال وسلسلتي "ما" و "رؤية"،  ولأول مرة في تاريخ المعرض يتم استخدام أحدث أساليب التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي،حيث تظهر شخصية الأديب يحيى حقي "شخصية الدورة الحالية" بتقنية الهولوجرام في عرض تفاعلي مع الجمهور، وذلك من خلال شاشةتعمل باللمس، كما يمكن للأطفال ورواد قاعة الأطفال مشاهدة إحدى قصص الأديب الراحل عبد التواب يوسف "شخصية الدورة الحالية" مجسمة افتراضيًا باستخدام نظّارات 3D، كما تشهد استحداث جائزة لأفضل ناشر عربي وزيادة قيمة جوائز المعرض في كل مجال ثقافيبالتعاون مع البنك الأهلي، المؤسسة المالية المصرية الرائدة في دعم ورعاية المواهب المصرية في المجالات كافة، ومنها الثقافة والفكر.


 

كما تشمل الفعاليات برنامجًا مهنيًا يهدف إلى دفع تنمية صناعة النشر وسرعة مواكبتها للعصر، وتوفير منصة مهنية ومتخصصة للناشرينوالعاملين على صناعة الكتاب ترتقي بالمنتج الثقافي العربي، إلى جانب إتاحة البيع Online للكتب على المنصة الرقمية الخاصة بالمعرض،وتوفير خدمات التوصيل بالتعاون مع وزارة الاتصالات ممثلة في البريد المصري لأي مكان داخل مصر، كما أن هذه الدورة، ويبلغ عددالأجنحة بالمعرض 879 جناحًا.

 

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